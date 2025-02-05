Как правильно подготовить семена перца и помидоров на рассаду — советы дачникам

Человек, который сеет семена на рассаду. Фото: Decorexpro

Прежде чем сеять рассаду перца и помидоров, необходимо правильно подготовить их семена, но делать это лучше за месяц до посева. Опытные дачники объяснили, как надо подготовить семена этих популярных овощей к посадке.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Своевременная подготовка семян — это важный шаг к хорошей рассаде, а затем — к большому урожаю на огороде. Поэтому начинать надо уже сейчас, чтобы перец с помидорами успели своевременно попасть в открытый грунт. Но чтобы не допустить ошибки, узнайте, как правильно подготовить эти семена.

Сладкий перец и помидоры. Фото: коллаж Новини.LIVE

Как нужно готовить семена томатов и перца к посеву рассады

Самое главное — обеззаразить материал для посева, ведь большое количество возбудителей заболеваний овощей, в частности, патогенные грибки, начинают распространяться именно из семян. Но необязательно тратить кучу денег на обеззараживание посевного материала, ведь можно воспользоваться дешевыми аптечными препаратами.

Речь идет о хлоргексидине или обычной марганцовке, которые помогут обеззаразить семена перца и помидоров.

Семена перца и помидоров. Фото: коллаж Новини.LIVE

Как обеззаразить семена перца и помидоров хлоргексидином

Если вы выбираете хлоргексидин, просто залейте им семена перца и помидоров и оставьте в таком состоянии на пять минут. Затем протрите семена овощей обычной марлей и выложите их в сухое место, оставив на хранение.

Как обеззаразить семена перца и помидоров марганцовкой

Если вы пользуетесь марганцовкой, для приготовления раствора вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Марганцовка — 0,5 чайной ложки

Теплая вода — один стакан

Смешайте аптечный препарат с водой и положите туда семена овощей на пять минут. После этого также просушите посевной материал марлей и положите на хранение до тех пор, пока вы не начнете сеять овощи на рассаду.

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