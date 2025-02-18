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Цей сорт капусти має рекордний термін зберігання та солодкий смак

18 лютого 2025 15:24
Олександра Ткачук - Редактор
Який сорт капусти посадити на городі 2025 року для довготривалого зберігання овочу
Жінка доглядає за врожаєм капусти. Фото: freepik.com
Олександра Ткачук - Редактор

Капуста — смачний та вітамінний овоч, який ми часто додаємо до салатів, супів, борщу, готуємо смачні другі страви. Також ця хрумка городня культура підходить для закваски та довготривалого зберігання. Головне — обрати для цього правильний сорт. 

Який сорт капусти ідеально підходить для довготривалого зберігання та закваски й має неперевершений солодкий смак, пише портал "Сенсація". 

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Найкращий сорт капусти, який має рекордний термін зберігання

Якщо ви шукали пізньостиглий сорт білокачанної капусти з високою врожайністю, солодким смаком та чудовою лежкістю, ідеальним вибором буде "Харківська зимова". Висока морозостійкість і стійкість до хвороб роблять цей сорт популярним серед фермерів та дачників.

Вона не розтріскується, має щільні та соковиті качани, які зберігаються до самої весни без втрати смакових властивостей. Цей сорт ідеально підходить для консервації, соління та закваски. 

Що треба знати про сорт капусти "Харківська зимова": 

  • капуста дозріває за 150-160 днів;
  • маса качанів від 2,5 до 5 кг;
  • може зберігатися до 6 місяців без втрати смаку;
  • не боїться хвороб, шкідників та морозів;
  • чудово підходить для квашення завдяки щільності та соковитості;
  • підходить для свіжого споживання, переробки та зимових заготовок.

 

Найкращий сорт капусти, який має рекордний термін зберігання
Великий врожай білокачанної капусти. Фото: shutterstock.com

Терміни та правила посадки білокачанної капусти 

Якщо ви вирощуєте розсадним методом: 

  • в кінці березня або на початку квітня посійте насіння в ящики;
  • відстань між сіянцями — 1 см, міжряддя — 5 см;
  • регулярно поливайте та підживлюйте розсаду;
  • через 40-45 днів можна пересаджувати у відкритий ґрунт. 

Якщо ви вирощуєте безрозсадним методом: 

  • в кінці квітня або на початку травня висадіть насіння у відкритий ґрунт;
  • для захисту від можливих холодів використайте плівкове укриття. 

 

Який сорт капусти посадити на городі 2025 року для довготривалого зберігання овочу
Великий качан капусти на городі. Фото: unsplash

Зберігання врожаю сорту капусти "Харківська зимова" 

Качани "Харківської зимової" зберігаються при температурі від +2 до +4°C. Вологість повітря має бути 85-95%.

Найкраще зберігати овоч у дерев'яних ящиках, завернувши кожен качан у папір або в картонних коробках. При цьому сховище щонайменше раз на місяць необхідно провітрювати, щоб у ньому не розмножувався грибок.

Сорт також є чудовим вибором для зимових запасів та квашення, адже в процесі ферментації кількість вітаміну С у капусті лише зростає.

Раніше ми писали, який ранній сорт огірків порадує шаленим врожаєм вже в кінці весни. 

Нагадаємо, ми розповідали, які сорти редиски садити на городі для великого врожаю.

Також пропонуємо вам дізнатися, які овочі, дерева і квіти можна посадити в березні 2025 року. 

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