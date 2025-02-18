Що посадити на городі та в саду в березні 2025 — список овочів, дерев і квітів, поради дачникам

Людина, яка висаджує квіти на клумбі. Фото: Freepik

Наближається весна, а це означає, що настав час подбати про свій город і сад, які потім потішать вас своїм гарним врожаєм. Досвідчені дачники пояснили, які овочі, плодові дерева і квіти необхідно посадити у відкритий грунт у березні 2025 року.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Овочі

У перший весняний місяць на городі потрібно садити ранні овочі та зелень, яким не страшні нічні заморозки, а їхній перший врожай можна збирати вже наприкінці березня. Йдеться про такі популярні городні культури, як:

Петрушка і кріп — їх можна сіяти тоді, коли надворі кілька днів поспіль тримається температура не нижче трьох градусів

Редиска — її можна садити з початку березня, але насіння повинно бути заздалегідь оброблене і знезаражене

Морква — ранні сорти можна садити із середини березня

Горох — його можна садити тоді, коли надворі кілька днів поспіль не нижче п’яти-семи градусів

Буряк — його можна садити разом із картоплею або раніше

Обов’язково регулярно поливайте ці овочі з зеленню, якщо надворі немає дощів.

Врожай моркви на городі. Фото: Freepik

Плодові дерева

Фруктові дерева можна садити після того, як на термометрах довгий час немає "мінусових" позначок, і тоді, коли в ґрунті немає замерзлих грудочок, а у саджанця не набрякали бруньки. Так, у березні можна садити такі плодові дерева, як:

Абрикоси

Вишні та черешні

Ранні сорти груші

Сливи

Персики

Яблуні

Малина

Для посадки дерев викопайте великі ями, полийте їх, помістіть туди саджанець і щільно закопайте корінь. Ями можете підживити перегноєм, але тільки не свіжим гноєм.

Посадка дерева в саду. Фото: Freepik

Квіти

Зазвичай квіти на клумбі садять в квітні, але є деякі сорти, які можна садити в саду вже в березні. Йдеться про такі квіти, як:

Ехінацея — садять в першій половині березня

Вербена — садять до 20-тих чисел березня

Азарин — чим раніше садити, тим раніше почне квітнути

Дзвіночок — садять протягом березня

Геліотроп і лобелія — садять у лютому, але можна і в березні

Тюльпани — садять восени, але можна і наприкінці березня

Дельфініум — садять у березні, якщо сорт однорічний

Посадка квітів на клумбі. Фото: Lifestyle Home Garden

Нагадаємо, ми писали про те, які сорти картоплі варто посадити на городі.

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