Що посадити на городі та в саду в березні 2025 — список овочів, дерев і квітів, поради дачникам

Які овочі, дерева і квіти посадити в березні 2025 — поради
Наближається весна, а це означає, що настав час подбати про свій город і сад, які потім потішать вас своїм гарним врожаєм. Досвідчені дачники пояснили, які овочі, плодові дерева і квіти необхідно посадити у відкритий грунт у березні 2025 року.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Які рослини потрібно посадити на городі в березні
Овочі
У перший весняний місяць на городі потрібно садити ранні овочі та зелень, яким не страшні нічні заморозки, а їхній перший врожай можна збирати вже наприкінці березня. Йдеться про такі популярні городні культури, як:
- Петрушка і кріп — їх можна сіяти тоді, коли надворі кілька днів поспіль тримається температура не нижче трьох градусів
- Редиска — її можна садити з початку березня, але насіння повинно бути заздалегідь оброблене і знезаражене
- Морква — ранні сорти можна садити із середини березня
- Горох — його можна садити тоді, коли надворі кілька днів поспіль не нижче п’яти-семи градусів
- Буряк — його можна садити разом із картоплею або раніше
Обов’язково регулярно поливайте ці овочі з зеленню, якщо надворі немає дощів.
Плодові дерева
Фруктові дерева можна садити після того, як на термометрах довгий час немає "мінусових" позначок, і тоді, коли в ґрунті немає замерзлих грудочок, а у саджанця не набрякали бруньки. Так, у березні можна садити такі плодові дерева, як:
- Абрикоси
- Вишні та черешні
- Ранні сорти груші
- Сливи
- Персики
- Яблуні
- Малина
Для посадки дерев викопайте великі ями, полийте їх, помістіть туди саджанець і щільно закопайте корінь. Ями можете підживити перегноєм, але тільки не свіжим гноєм.
Квіти
Зазвичай квіти на клумбі садять в квітні, але є деякі сорти, які можна садити в саду вже в березні. Йдеться про такі квіти, як:
- Ехінацея — садять в першій половині березня
- Вербена — садять до 20-тих чисел березня
- Азарин — чим раніше садити, тим раніше почне квітнути
- Дзвіночок — садять протягом березня
- Геліотроп і лобелія — садять у лютому, але можна і в березні
- Тюльпани — садять восени, але можна і наприкінці березня
- Дельфініум — садять у березні, якщо сорт однорічний
Нагадаємо, ми писали про те, які сорти картоплі варто посадити на городі.
Раніше ми розповідали про те, в якому місці на городі краще садити баклажани.
Також ми повідомляли про те, які рослини не можна садити біля моркви на городі.
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