Что посадить на огороде и в саду в марте 2025 — список овощей, деревьев и цветов, советы дачникам

Какие овощи, деревья и цветы посадить в марте 2025 — советы
Приближается весна, а это значит, что пришло время позаботиться о своем огороде и саде, которые потом порадуют вас своим хорошим урожаем. Опытные дачники объяснили, какие овощи, плодовые деревья и цветы необходимо посадить в открытый грунт в марте 2025 года.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Какие растения нужно посадить на огороде в марте
Овощи
В первый весенний месяц на огороде нужно сажать ранние овощи и зелень, которым не страшны ночные заморозки, а их первый урожай можно собирать уже в конце марта. Речь идет о таких популярных огородных культурах, как:
- Петрушка и укроп — их можно сеять тогда, когда на улице несколько дней подряд держится температура не ниже трех градусов
- Редиска — ее можно сажать с начала марта, но семена должны быть заранее обработаны и обеззаражены
- Морковь — ранние сорта можно сажать с середины марта
- Горох — его можно сажать тогда, когда на улице несколько дней подряд не ниже пяти-семи градусов
- Свекла — ее можно сажать вместе с картофелем или раньше
Обязательно регулярно поливайте эти овощи с зеленью, если на улице нет дождей.
Плодовые деревья
Фруктовые деревья можно сажать после того, как на термометрах долгое время нет "минусовых" отметок, и тогда, когда в почве нет замерзших комочков, а у саженца не набухали почки. Так, в марте можно сажать такие плодовые деревья, как:
- Абрикосы
- Вишни и черешни
- Ранние сорта груши
- Сливы
- Персики
- Яблони
- Малина
Для посадки деревьев выкопайте большие ямы, полейте их, поместите туда саженец и плотно закопайте корень. Ямы можете подкормить перегноем, но только не свежим навозом.
Цветы
Обычно цветы на клумбе сажают в апреле, но есть некоторые сорта, которые можно сажать в саду уже в марте. Речь идет о таких цветах, как:
- Эхинацея — сажают в первой половине марта
- Вербена — сажают до 20-тых чисел марта
- Азарин — чем раньше сажать, тем раньше начнет цвести
- Колокольчик — сажают в течение марта
- Гелиотроп и лобелия — сажают в феврале, но можно и в марте
- Тюльпаны — сажают осенью, но можно и в конце марта
- Дельфиниум — сажают в марте, если сорт однолетний
Напомним, мы писали о том, какие сорта картофеля стоит посадить на огороде.
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