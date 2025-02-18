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Какие овощи, деревья и цветы посадить в марте 2025 — советы

18 февраля 2025 01:12
Кристина Кучугурная - Редактор
Что посадить на огороде и в саду в марте 2025 — список овощей, деревьев и цветов, советы дачникам
Человек, который высаживает цветы на клумбе. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Приближается весна, а это значит, что пришло время позаботиться о своем огороде и саде, которые потом порадуют вас своим хорошим урожаем. Опытные дачники объяснили, какие овощи, плодовые деревья и цветы необходимо посадить в открытый грунт в марте 2025 года.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Овощи

В первый весенний месяц на огороде нужно сажать ранние овощи и зелень, которым не страшны ночные заморозки, а их первый урожай можно собирать уже в конце марта. Речь идет о таких популярных огородных культурах, как:

  • Петрушка и укроп — их можно сеять тогда, когда на улице несколько дней подряд держится температура не ниже трех градусов
  • Редиска — ее можно сажать с начала марта, но семена должны быть заранее обработаны и обеззаражены
  • Морковь — ранние сорта можно сажать с середины марта
  • Горох — его можно сажать тогда, когда на улице несколько дней подряд не ниже пяти-семи градусов
  • Свекла — ее можно сажать вместе с картофелем или раньше

Обязательно регулярно поливайте эти овощи с зеленью, если на улице нет дождей.

Морковь
Урожай моркови на огороде. Фото: Freepik

Плодовые деревья

Фруктовые деревья можно сажать после того, как на термометрах долгое время нет "минусовых" отметок, и тогда, когда в почве нет замерзших комочков, а у саженца не набухали почки. Так, в марте можно сажать такие плодовые деревья, как:

  • Абрикосы
  • Вишни и черешни
  • Ранние сорта груши
  • Сливы
  • Персики
  • Яблони
  • Малина

Для посадки деревьев выкопайте большие ямы, полейте их, поместите туда саженец и плотно закопайте корень. Ямы можете подкормить перегноем, но только не свежим навозом.

Дерево
Посадка дерева в саду. Фото: Freepik

Цветы

Обычно цветы на клумбе сажают в апреле, но есть некоторые сорта, которые можно сажать в саду уже в марте. Речь идет о таких цветах, как:

  • Эхинацея — сажают в первой половине марта
  • Вербена — сажают до 20-тых чисел марта
  • Азарин — чем раньше сажать, тем раньше начнет цвести
  • Колокольчик — сажают в течение марта
  • Гелиотроп и лобелия — сажают в феврале, но можно и в марте
  • Тюльпаны — сажают осенью, но можно и в конце марта
  • Дельфиниум — сажают в марте, если сорт однолетний
Цветы
Посадка цветов на клумбе. Фото: Lifestyle Home Garden

Напомним, мы писали о том, какие сорта картофеля стоит посадить на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, в каком месте на огороде лучше сажать баклажаны.

Также мы сообщали о том, какие растения нельзя сажать возле моркови на огороде.

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