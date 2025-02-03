Що треба робити в саду і на городі в лютому 2025 — корисні поради дачникам

Дачник, який обрізає плодове дерево в саду. Фото: Pinterest

У лютому вже потрібно починати готуватися до відкриття нового дачного сезону, але необхідно знати, як саме це робити, щоб не припуститися помилки. Досвідчені дачники пояснили, що треба робити в останній зимовий місяць у саду та на городі.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Лікування тріщин на деревах

В лютому почали частіше відбуватися відлиги, а коли надворі близько нуля градусів, необхідно захистити дерева. По-перше, потрібно зачистити всі тріщини, які з’являються на деревах через мороз, і залити їх садовим варом.

Нанесення побілки на дерева

Якщо шар побілки, який ви нанесли на дерева минулого сезону, вже стерся, необхідно нанести новий. Свіжа побілка допоможе захистити плодові дерева в саду від сонячних опіків, різних шкідників і нових тріщин, які виникають через мороз.

Обрізка дерев

У лютому, коли дерева в саду ще у сплячці, необхідно правильно їх обрізати. Справа в тому, що в березні часто різко починається сокорух, а тому обрізати гілки вже не можна.

Пересадка рослин

Коли фруктові дерева з ягідними чагарниками ще сплять, вони краще переносять процедуру пересадки. Тому подумайте над тим, які рослини ви б хотіли пересадити на нове місце.

Процес пересадки дерева в саду. Фото: Backyard Boss

Що потрібно зробити на городі в лютому

Перевірка підзимніх посівів

В останній зимовий місяць необхідно перевірити стан підзимніх посівів і грядок, де росте суниця. Якщо надворі немає снігу, необхідно створити альтернативне укриття для рослин.

Уникнення застою талої води

Якщо на вашому городі застоюється тала вода, зробіть спеціальні канавки, по яких вона зникне.

Перевірка стану теплиці

Також важливо перевірити, чи немає пошкоджень у теплиці, якщо у вас вона є. Знезаразьте там ґрунт і стіни, приберіть бур’яни і рясно полийте землю, щоб наприкінці місяця посадити перші рослини, а саме:

Капусту

Цибулю

Листову зелень

Редиску

Догляд рослин у теплиці. Фото: Freepik

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