Что надо делать в саду и на огороде в феврале 2025 — полезные советы дачникам

Дачник, который обрезает плодовое дерево в саду. Фото: Pinterest

В феврале уже нужно начинать готовиться к открытию нового дачного сезона, но необходимо знать, как именно это делать, чтобы не допустить ошибки. Опытные дачники объяснили, что нужно делать в последний зимний месяц в саду и на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Лечение трещин на деревьях

В феврале стали чаще происходить оттепели, а когда на улице около нуля градусов, необходимо защитить деревья. Во-первых, нужно зачистить все трещины, которые появляются на деревьях из-за мороза, и залить их садовым варом.

Нанесение побелки на деревья

Если слой побелки, который вы нанесли на деревья в прошлом сезоне, уже стерся, необходимо нанести новый. Свежая побелка поможет защитить плодовые деревья в саду от солнечных ожогов, различных вредителей и новых трещин, которые возникают из-за мороза.

Обрезка деревьев

В феврале, когда деревья в саду еще в спячке, необходимо правильно их обрезать. Дело в том, что в марте часто резко начинается сокодвижение, а потому обрезать ветки уже нельзя.

Пересадка растений

Когда фруктовые деревья с ягодными кустарниками еще спят, они лучше переносят процедуру пересадки. Поэтому подумайте над тем, какие растения вы бы хотели пересадить на новое место.

Процесс пересадки дерева в саду. Фото: Backyard Boss

Что нужно сделать на огороде в феврале

Проверка подзимних посевов

В последний зимний месяц необходимо проверить состояние подзимних посевов и грядок, где растет земляника. Если на улице нет снега, необходимо создать альтернативное укрытие для растений.

Избегание застоя талой воды

Если на вашем огороде застаивается талая вода, сделайте специальные канавки, по которым она исчезнет.

Проверка состояния теплицы

Также важно проверить, нет ли повреждений в теплице, если у вас она есть. Обеззаразьте там почву и стены, уберите сорняки и обильно полейте землю, чтобы в конце месяца посадить первые растения, а именно:

Капусту

Лук

Листовую зелень

Редиску

Уход за растениями в теплице. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, какое удобрение для растений необходимо подготовить зимой.

Ранее мы рассказывали о том, как можно восстановить почву на огороде после зимы.

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