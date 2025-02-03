Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Что делать в саду и на огороде в феврале, чтобы открыть сезон arrow

Что делать в саду и на огороде в феврале, чтобы открыть сезон

3 февраля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Что надо делать в саду и на огороде в феврале 2025 — полезные советы дачникам
Дачник, который обрезает плодовое дерево в саду. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

В феврале уже нужно начинать готовиться к открытию нового дачного сезона, но необходимо знать, как именно это делать, чтобы не допустить ошибки. Опытные дачники объяснили, что нужно делать в последний зимний месяц в саду и на огороде.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Что нужно сделать в саду в феврале

Лечение трещин на деревьях

В феврале стали чаще происходить оттепели, а когда на улице около нуля градусов, необходимо защитить деревья. Во-первых, нужно зачистить все трещины, которые появляются на деревьях из-за мороза, и залить их садовым варом.

Нанесение побелки на деревья

Если слой побелки, который вы нанесли на деревья в прошлом сезоне, уже стерся, необходимо нанести новый. Свежая побелка поможет защитить плодовые деревья в саду от солнечных ожогов, различных вредителей и новых трещин, которые возникают из-за мороза.

Обрезка деревьев

В феврале, когда деревья в саду еще в спячке, необходимо правильно их обрезать. Дело в том, что в марте часто резко начинается сокодвижение, а потому обрезать ветки уже нельзя.

Пересадка растений

Когда фруктовые деревья с ягодными кустарниками еще спят, они лучше переносят процедуру пересадки. Поэтому подумайте над тем, какие растения вы бы хотели пересадить на новое место.

Пересадка дерева
Процесс пересадки дерева в саду. Фото: Backyard Boss

Что нужно сделать на огороде в феврале

Проверка подзимних посевов

В последний зимний месяц необходимо проверить состояние подзимних посевов и грядок, где растет земляника. Если на улице нет снега, необходимо создать альтернативное укрытие для растений.

Избегание застоя талой воды

Если на вашем огороде застаивается талая вода, сделайте специальные канавки, по которым она исчезнет.

Проверка состояния теплицы

Также важно проверить, нет ли повреждений в теплице, если у вас она есть. Обеззаразьте там почву и стены, уберите сорняки и обильно полейте землю, чтобы в конце месяца посадить первые растения, а именно:

  • Капусту
  • Лук
  • Листовую зелень
  • Редиску
Женщина в теплице
Уход за растениями в теплице. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, какое удобрение для растений необходимо подготовить зимой.

Ранее мы рассказывали о том, как можно восстановить почву на огороде после зимы.

Также мы сообщали о том, нужно ли перекапывать почву на огороде зимой.

растения зима февраль советы огород сад

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:04 Суд изменил меру пресечения для мэра Ирпеня Маркушина

Text

17:50 Сырский объявил о важных изменениях в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

17:45 Как оформить доверительную собственность на недвижимость

17:45 Восстановление Бристоля в Одессе — государственных денег не будет

17:43 В Киеве отреставрируют 150-летнюю усадьбу — фоторепортаж

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:10 Необычная профессия в метро Киева — за что отвечает "будильщица"

17:08 Реконструкция одесской инфекционки — что уже сделано (фото)

17:04 Маск заявил, что стремится закрыть USAID — что это значит

16:57 Цены на землю в Украине — почему сделок стало больше в 2024 году

16:33 Продажа недвижимости в Украине из-за рубежа — как получить деньги

18:04 Суд изменил меру пресечения для мэра Ирпеня Маркушина

17:45 Как оформить доверительную собственность на недвижимость

17:45 Восстановление Бристоля в Одессе — государственных денег не будет

17:43 В Киеве отреставрируют 150-летнюю усадьбу — фоторепортаж

17:10 Необычная профессия в метро Киева — за что отвечает "будильщица"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:08 Реконструкция одесской инфекционки — что уже сделано (фото)

17:04 Маск заявил, что стремится закрыть USAID — что это значит

16:57 Цены на землю в Украине — почему сделок стало больше в 2024 году

16:33 Продажа недвижимости в Украине из-за рубежа — как получить деньги

16:32 Беспроводные наушники с ANC — кому стоит покупать в 2025 году

Эксклюзив

14:52 Фильм Мстислава Чернова на кинофестивале Sundance — как это было

06:47 Нападет ли РФ на НАТО — сравнение армий и вооружения

06:40 Цены на алюминий в феврале — новые тарифы на лом в Украине

2 февраля 2025

06:40 Цены на медь в феврале — как обновилась стоимость лома в Украине

1 февраля 2025

14:20 Тарифы, продукты, аренда и курс — каких цен ожидать в феврале

06:40 В Украине дорожает металл — цены за 1 кг лома в феврале

06:23 От актера до министра обороны США — кто такой Пит Хегсет

06:22 Перспективы развития ИИ в Украине — реальность или надежды

31 января 2025

06:41 Вместо Блинкена — что известно о новом госсекретаре США Рубио

06:40 Ломбарды обновили цены — сколько сейчас стоит золото

Text

17:50 Сырский объявил о важных изменениях в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

16:31 Офицер ВСУ отреагировал на убийство работника ТЦК на Полтавщине

Text
Эксклюзив

14:39 Будет ли окончание войны в 2025 году, — эфир Остаповец_LIVE

Text

13:06 Дуда заявил об участии Польши в переговорах, — эфир День.LIVE

Text

08:00 Конец войны и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

2 февраля 2025
Text

17:50 В Киеве прошла акция "Free Azov" — болезненные истории участников

1 февраля 2025
Text

20:32 Пограничники раскрыли причины возвращения на службу после СОЧ

Text

18:43 Принудительное возвращение из-за границы — что думают одесситы

Text

18:40 В центре Львова горожане собрались на акцию Free Azov

31 января 2025
Text

17:50 ВСУ уничтожили важную цель под Курском — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:18 Что будет, если вставить флешку в зарядку для смартфона

12:27 Новый салат с пекинской капустой — полезное сочетание продуктов

2 февраля 2025

06:35 Почему украинцы могут потерять последнее жилье в 2025 — 4 причины

27 января 2025

21:22 Ляшко спустя три года появился на публике и упрекнул украинцев

18:20 Бесплатный проезд для украинок 60+ — где действуют льготы в 2025

30 января 2025

06:02 Мошеннические звонки — не отвечайте на номера с этими цифрами

1 февраля 2025

07:22 Безвиз с затратами — сколько будет стоить въезд в ЕС в 2025 году

20 января 2025

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

23 января 2025

17:51 Усики опубликовали фото из больницы — что с ними произошло

22 января 2025

12:03 "Датский" салат, который можно есть даже ночью — рецепт за 5 мин