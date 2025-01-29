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Натуральне добриво за копійки, яке варто підготувати взимку

29 січня 2025 13:40
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Найдешевше добриво для городу — як самостійно підготувати його взимку
Ґрунт. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

У розпал опалювального сезону саме час подумати про заготівлю одного з найдоступніших природних добрив — золи. Вона містить у собі магній, калій, кальцій і фосфор, які чудово допомагають рослинам.

Новини.LIVE діляться порадами, як правильно використовувати золу для покращення врожаю.

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Зібрана зола може стати чудовим засобом для удобрення ґрунту та боротьби зі шкідниками й хворобами рослин. Це добриво є абсолютно безпечним для людей і тварин.

Для підживлення рослин золу можна розкидати по ділянці та перемішати з ґрунтом за допомогою грабель. Для більш ефективного підживлення рекомендується використовувати спеціальний розчин — 0,5 літра золи на відро води.

Як використовувати золі як добриво - фото
Зола. Фото: Freepik

Попри всі переваги, зола має й певні обмеження, які потрібно враховувати, щоб не завдати шкоди рослинам. Золу не рекомендується використовувати для підживлення рослин, які тільки починають формувати листочки (3-4 листки), оскільки висока концентрація солей у ній може бути шкідливою. Також цей вид добрива не бажано використовувати для редису та картоплі.

Окрім того, будьте уважні при використанні золи із іншими видами добрив. Так, її не можна змішувати з аміачною селітрою, бо взаємодія цих речовин призводить до випаровування азоту й утворення аміаку, що може спалити рослини.

Щоб максимально ефективно використовувати золу, дотримуйтеся простих правил:

  • Розкидайте її рівномірно по ділянці або використовуйте у вигляді розчину.
  • Уникайте надмірного внесення, особливо для культур, які чутливі до підвищеного вмісту солей.
  • Враховуйте специфічні потреби кожної рослини та властивості ґрунту.

Раніше ми розповідали, що категорично не можна робити з кущами малини, щоб не зашкодити врожаю. Також дізнайтеся, коли сіяти помідори на розсаду в лютому.

добрива город підживлення зола для рослин корисні поради

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