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У жодному разі не робіть цього з малиною — поширені помилки

28 січня 2025 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Помилки при вирощуванні малини - що важливо знати
Малина. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Одна з найулюбленіших ягід на ділянках українців — малина. Ця рослина досить невибаглива, однак і з нею варто дотримуватися певних правил, щоб ваш врожай ягід був щедрим та солодким.

Новини.LIVE розповідають, що в жодному разі не можна робити із цією рослиною та яких помилок часто припускаються навіть досвідчені дачники.

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Неправильне місце посадки

Малина любить сонячне світло та потребує добре дренованого ґрунту. Посадка в затінку або на занадто вологих ділянках призводить до слабкого росту, хвороб і зменшення кількості ягід. Саме тому для малини варто обирати добре освітлені ділянки та уникати низин, де може накопичуватися волога.

Густа посадка

При перевантаженій посадці кущі малини недоотримують достатньо світла та повітря. Окрім того, це створює ідеальні умови для розвитку грибкових захворювань. Аби уникнути цього не садіть кущі занадто близько один до одного — оптимальна відстань між кущами приблизно 50-70 см. А також регулярно проріджуйте посадки, видаляючи слабкі та старі пагони.

Як доглядати за малиною - фото
Кущ малини. Фото: Freepik

Нехтування підживленням

Малина сильно виснажує ґрунт, тож без регулярного підживлення можна залишитися без врожаю. Окрім того, уважно ставтеся до підбору добрив. Так, навесні використовуйте азотні добрива для стимуляції росту, а під час формування ягі допоможе калій і фосфор.

Вирощування на одному місці

Як ми казали вище, малина забирає багато поживних речовин з ґрунту. Саме тому необхідно пересаджувати кущі на нову ділянку кожні 7-10 років. Це покращить врожайність та зменшить ймовірність хвороб.

Недостатня підготовка до зими

Неправильна підготовка до зими може призвести до вимерзання кущів, особливо в регіонах із суворим кліматом. Восени обріжте зайві пагони. А перед похолоданнями нахиліть гілки до землі та укрийте їх від морозу.

Раніше ми писали, що категорично не можна садити біля абрикоса у саду, щоб не зіпсувати врожай. Також дізнайтеся, як вберегти черешню від бактеріального раку.

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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