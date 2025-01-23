Як захистити черешню від бактеріального раку — ефективний метод, поради садівникам

Людина, яка збирає врожай черешні на дереві в саду. Фото: Pinterest

Будь-яке плодове дерево в саду, зокрема, черешня, потребує правильного і гарного догляду, адже ці рослини можуть страждати як від шкідників, так і від різних хвороб. Досвідчені садівники розповіли, що потрібно зробити з цим деревом, щоб захистити його від бактеріального раку.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Що таке бактеріальний рак

Бактеріальний рак — це невиліковне захворювання, яке з’являється після того, як у живі тканини рослин проникають патогенні бактерії у вигляді паличок. Ознаками наявності такої хвороби є ракові виразки і відмирання кори, від чого окремі гілки починають засихати або гине ціле дерево.

Найчастіше ця хвороба вражає різні плодові дерева в саду, серед яких:

Черешня

Абрикос

Персик

Слива

Вишня

Мигдаль

Якщо ви помітили ознаки наявності бактеріального раку на своїй черешні в саду, терміново позбавляйтеся його. Але щоб не припуститися помилки і не нашкодити цьому плодовому дереву, дізнайтеся, що саме потрібно зробити з цим деревом.

Ознака наявності бактеріального раку на дереві. Фото: Mein Gartenexperte

Як можна позбутися бактеріального раку на черешні

Досвідчені садівники рекомендують обрізати дерево черешні, щоб прибрати цю хворобу. Але робити це важливо виключно тоді, коли надворі немає опадів, адже у волозі це захворювання миттєво знищує цілі садові ділянки.

Причому в ідеалі це повинен бути період після збору врожаю цих літніх ягід, тобто, наприкінці липня або у серпні. Обрізати це дерево потрібно так, щоб його крона отримала необхідну кількість світла. Це допоможе вам отримати те, заради чого ви висаджували це плодове дерево в саду.

Процес обрізки черешні в саду. Фото: скриншот з YouTube

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