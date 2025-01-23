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Як вберегти черешню від бактеріального раку — корисний метод

23 січня 2025 22:33
Христина Кучугурна - Редактор
Як захистити черешню від бактеріального раку — ефективний метод, поради садівникам
Людина, яка збирає врожай черешні на дереві в саду. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Будь-яке плодове дерево в саду, зокрема, черешня, потребує правильного і гарного догляду, адже ці рослини можуть страждати як від шкідників, так і від різних хвороб. Досвідчені садівники розповіли, що потрібно зробити з цим деревом, щоб захистити його від бактеріального раку.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Що таке бактеріальний рак 

Бактеріальний рак — це невиліковне захворювання, яке з’являється після того, як у живі тканини рослин проникають патогенні бактерії у вигляді паличок. Ознаками наявності такої хвороби є ракові виразки і відмирання кори, від чого окремі гілки починають засихати або гине ціле дерево. 

Найчастіше ця хвороба вражає різні плодові дерева в саду, серед яких:

  • Черешня
  • Абрикос
  • Персик
  • Слива
  • Вишня
  • Мигдаль

Якщо ви помітили ознаки наявності бактеріального раку на своїй черешні в саду, терміново позбавляйтеся його. Але щоб не припуститися помилки і не нашкодити цьому плодовому дереву, дізнайтеся, що саме потрібно зробити з цим деревом. 

Бактериальный рак
Ознака наявності бактеріального раку на дереві. Фото: Mein Gartenexperte

Як можна позбутися бактеріального раку на черешні

Досвідчені садівники рекомендують обрізати дерево черешні, щоб прибрати цю хворобу. Але робити це важливо виключно тоді, коли надворі немає опадів, адже у волозі це захворювання миттєво знищує цілі садові ділянки.

Причому в ідеалі це повинен бути період після збору врожаю цих літніх ягід, тобто, наприкінці липня або у серпні. Обрізати це дерево потрібно так, щоб його крона отримала необхідну кількість світла. Це допоможе вам отримати те, заради чого ви висаджували це плодове дерево в саду. 

Черешня
Процес обрізки черешні в саду. Фото: скриншот з YouTube

Нагадаємо, ми писали про те, як можна вберегти черешню з вишнею в саду від шпаків. 

Раніше ми розповідали про те, скільки можна зберігати свіжу черешню вдома, щоб не отруїтися. 

Також ми повідомляли про те, як можна виростити найкращу черешню без черв’яків. 

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23:01 Бійці "Помсти" знищили танки та броньовики росіян — відео

22:48 Русин йде з Сандерленда, але не повертається в Україну

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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