Як захистити черешню від бактеріального раку — ефективний метод, поради садівникам

Як вберегти черешню від бактеріального раку — корисний метод
Будь-яке плодове дерево в саду, зокрема, черешня, потребує правильного і гарного догляду, адже ці рослини можуть страждати як від шкідників, так і від різних хвороб. Досвідчені садівники розповіли, що потрібно зробити з цим деревом, щоб захистити його від бактеріального раку.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.
Що таке бактеріальний рак
Бактеріальний рак — це невиліковне захворювання, яке з’являється після того, як у живі тканини рослин проникають патогенні бактерії у вигляді паличок. Ознаками наявності такої хвороби є ракові виразки і відмирання кори, від чого окремі гілки починають засихати або гине ціле дерево.
Найчастіше ця хвороба вражає різні плодові дерева в саду, серед яких:
- Черешня
- Абрикос
- Персик
- Слива
- Вишня
- Мигдаль
Якщо ви помітили ознаки наявності бактеріального раку на своїй черешні в саду, терміново позбавляйтеся його. Але щоб не припуститися помилки і не нашкодити цьому плодовому дереву, дізнайтеся, що саме потрібно зробити з цим деревом.
Як можна позбутися бактеріального раку на черешні
Досвідчені садівники рекомендують обрізати дерево черешні, щоб прибрати цю хворобу. Але робити це важливо виключно тоді, коли надворі немає опадів, адже у волозі це захворювання миттєво знищує цілі садові ділянки.
Причому в ідеалі це повинен бути період після збору врожаю цих літніх ягід, тобто, наприкінці липня або у серпні. Обрізати це дерево потрібно так, щоб його крона отримала необхідну кількість світла. Це допоможе вам отримати те, заради чого ви висаджували це плодове дерево в саду.
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