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Как уберечь черешню от бактериального рака — полезный метод

23 января 2025 22:33
Кристина Кучугурная - Редактор
Как защитить черешню от бактериального рака — эффективный метод, советы садоводам
Человек, который собирает урожай черешни на дереве в саду. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Любое плодовое дерево в саду, в частности, черешня, нуждается в правильном и хорошем уходе, ведь эти растения могут страдать как от вредителей, так и от различных болезней. Опытные садоводы рассказали, что нужно сделать с этим деревом, чтобы защитить его от бактериального рака.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Что такое бактериальный рак

Бактериальный рак — это неизлечимое заболевание, которое появляется после того, как в живые ткани растений проникают патогенные бактерии в виде палочек. Признаками наличия такой болезни являются раковые язвы и отмирание коры, от чего отдельные ветки начинают засыхать или погибает целое дерево.

Чаще всего эта болезнь поражает различные плодовые деревья в саду, среди которых:

  • Черешня
  • Абрикос
  • Персик
  • Слива
  • Вишня
  • Миндаль

Если вы заметили признаки наличия бактериального рака на своей черешне в саду, срочно избавляйтесь от него. Но чтобы не допустить ошибку и не навредить этому плодовому дереву, узнайте, что именно нужно сделать с этим деревом.

Бактериальный рак
Признак наличия бактериального рака на дереве. Фото: Mein Gartenexperte

Как можно избавиться от бактериального рака на черешне

Опытные садоводы рекомендуют обрезать дерево черешни, чтобы убрать эту болезнь. Но делать это важно исключительно тогда, когда на улице нет осадков, ведь во влаге это заболевание мгновенно уничтожает целые садовые участки.

Причем в идеале это должен быть период после сбора урожая этих летних ягод, то есть, в конце июля или в августе. Обрезать это дерево нужно так, чтобы его крона получила необходимое количество света. Это поможет вам получить то, ради чего вы высаживали это плодовое дерево в саду.

Черешня
Процесс обрезки черешни в саду. Фото: скриншот с YouTube

Напомним, мы писали о том, как можно уберечь черешню с вишней в саду от скворцов.

Ранее мы рассказывали о том, сколько можно хранить свежую черешню дома, чтобы не отравиться.

Также мы сообщали о том, как можно вырастить самую лучшую черешню без червей.

болезнь деревья советы сад черешня плодовые деревья

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