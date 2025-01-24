Що не можна садити під абрикосом — корисні поради садівникам

Що категорично не можна садити біля абрикоса в саду — поради
Таке плодове дерево, як абрикос, погано уживається з багатьма культурами, тому посадивши його з деякими рослинами, можна залишитися без врожаю. Щоб цього не допустити, дізнайтеся, що ні в якому разі не можна висаджувати під цим деревом.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.
Що краще не садити біля абрикоса
Плодові дерева
Запам’ятайте, що абрикосове дерево не можна висаджувати поруч із будь-якими деревами на відстані менше, ніж п’ять метрів. Справа в тому, що в абрикоса дуже широка крона, тому йому потрібно багато місця. А ще з цього дерева виділяються специфічні елементи, які можуть знищити врожай сусідніх рослин. Винятком є тільки яблуня.
Овочі
Під абрикосом також не варто садити будь-які овочі, адже це дерево поглинає багато поживних елементів, відбираючи їх в овочів. До того ж абрикосове дерево має довгу кореневу систему, яка не даватиме овочам нормально рости і розвиватися.
Але якщо так сталося, що ваш абрикос росте на одній ділянці з овочами, терміново пересадіть це дерево, щоб не згубити врожай.
Квіти
Оскільки в абрикоса велика крона, від неї йде тінь, яка може падати на ті квіти, яким потрібне сонячне світло. Тому краще посадити під цим плодовим деревом рослини, яким не потрібен особливий ґрунт і які квітнуть лише навесні, коли на дереві ще немає листя.
Тож, під абрикосом можна посадити такі квіти, як:
- Тюльпани
- Нарциси
- Підсніжники
- Крокуси
- Гіацинти
- Примула
Ягідні кущі
Досвідчені садівники категорично не рекомендують висаджувати під абрикосовим деревом всі сорти таких ягід, як:
- Малина
- Ожина
- Смородина
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