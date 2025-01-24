Що не можна садити під абрикосом — корисні поради садівникам

Людина, яка збирає врожай абрикосів у саду. Фото: Agardina

Таке плодове дерево, як абрикос, погано уживається з багатьма культурами, тому посадивши його з деякими рослинами, можна залишитися без врожаю. Щоб цього не допустити, дізнайтеся, що ні в якому разі не можна висаджувати під цим деревом.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Плодові дерева

Запам’ятайте, що абрикосове дерево не можна висаджувати поруч із будь-якими деревами на відстані менше, ніж п’ять метрів. Справа в тому, що в абрикоса дуже широка крона, тому йому потрібно багато місця. А ще з цього дерева виділяються специфічні елементи, які можуть знищити врожай сусідніх рослин. Винятком є тільки яблуня.

Багато яблунь на території саду. Фото: Pinterest

Овочі

Під абрикосом також не варто садити будь-які овочі, адже це дерево поглинає багато поживних елементів, відбираючи їх в овочів. До того ж абрикосове дерево має довгу кореневу систему, яка не даватиме овочам нормально рости і розвиватися.

Але якщо так сталося, що ваш абрикос росте на одній ділянці з овочами, терміново пересадіть це дерево, щоб не згубити врожай.

Багато овочів на городі. Фото: Pinterest

Квіти

Оскільки в абрикоса велика крона, від неї йде тінь, яка може падати на ті квіти, яким потрібне сонячне світло. Тому краще посадити під цим плодовим деревом рослини, яким не потрібен особливий ґрунт і які квітнуть лише навесні, коли на дереві ще немає листя.

Тож, під абрикосом можна посадити такі квіти, як:

Тюльпани

Нарциси

Підсніжники

Крокуси

Гіацинти

Примула

Різні квіти під парканом. Фото: Pinterest

Ягідні кущі

Досвідчені садівники категорично не рекомендують висаджувати під абрикосовим деревом всі сорти таких ягід, як:

Малина

Ожина

Смородина

Врожай малини на кущі. Фото: Pinterest

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