Що посадити під абрикосом, щоб захистити його від шкідників — корисні рослини, поради

Як захистити абрикос від шкідників — що посадити під деревом
Садівники з досвідом знають, що абрикос відноситься до вибагливих у догляді плодових дерев, а тому часто страждає від різних шкідників при неправильному вирощуванні. Щоб захистити ці рослини від нападу шкідників, дізнайтеся, які рослини потрібно посадити під ними в саду.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.
Які рослини варто посадити під абрикосовими деревами
Настурція
Ця рослина ефективно бореться з великою кількістю шкідників, зокрема, з такими паразитами, як:
- Капустянка
- Клопи
- Попелиця
Щоб захистити свій абрикос, посадіть настурцію безпосередньо біля стовбура плодового дерева і за периметром пристовбурного кола. Причому, ця рослина не тільки захистить абрикос, а й прикрасить ваш сад своїм яскравим цвітінням.
Часник
Ця спеція має фунгіцидні та антисептичні властивості, а також ефективно бореться з різними шкідниками. Посадіть часник просто під стовбуром плодового дерева, і тоді він захистить його від деяких шкідників і грибкових хвороб. Крім того, ця рослина здатна покращити структуру ґрунту і привернути увагу комах, які вважаються корисними.
Цибуля
Ця культура, як і її "родич", має ефект відлякування, тому з легкістю боротиметься зі шкідниками. Посадіть цибулю за периметром під абрикосовим деревом, і тоді вона покращить структуру ґрунта, привабить корисних комах і захистить плоди від виникнення черв’яків.
Кріп
Ця трава користується особливою популярністю в кулінарії, але і в садівництві вона не менш корисна. Кріп вміє боротися зі шкідниками і привертає увагу бджіл, які запилюють квіти абрикосового дерева.
М'ята
Ця рослина також вміє захищати абрикос від шкідників, зокрема, від мурах і попелиці, яких можна доволі часто побачити на цьому плодовому дереві.
Ромашка
Ця ніжна квітка не тільки прикрасить ваш сад, а й захистить абрикосове дерево від шкідників. Посадивши цю рослину за периметром пристовбурного кола, ви не тільки відлякаєте паразитів, а й покращите структуру ґрунта.
Календула
Ця яскрава рослина захистить ваш абрикос від шкідників на довгий час, зокрема, вона відлякає попелицю і павутинного кліща.
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