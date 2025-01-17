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Як захистити абрикос від шкідників — що посадити під деревом

17 січня 2025 05:03
Христина Кучугурна - Редактор
Що посадити під абрикосом, щоб захистити його від шкідників — корисні рослини, поради
Людина, яка збирає врожай абрикосів з дерева в саду. Фото: скриншот з YouTube
Христина Кучугурна - Редактор

Садівники з досвідом знають, що абрикос відноситься до вибагливих у догляді плодових дерев, а тому часто страждає від різних шкідників при неправильному вирощуванні. Щоб захистити ці рослини від нападу шкідників, дізнайтеся, які рослини потрібно посадити під ними в саду.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для садівників.

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Які рослини варто посадити під абрикосовими деревами

Настурція

Ця рослина ефективно бореться з великою кількістю шкідників, зокрема, з такими паразитами, як:

  • Капустянка
  • Клопи
  • Попелиця

Щоб захистити свій абрикос, посадіть настурцію безпосередньо біля стовбура плодового дерева і за периметром пристовбурного кола. Причому, ця рослина не тільки захистить абрикос, а й прикрасить ваш сад своїм яскравим цвітінням.

Настурция
Рослини настурції на клумбі. Фото: Pinterest

Часник

Ця спеція має фунгіцидні та антисептичні властивості, а також ефективно бореться з різними шкідниками. Посадіть часник просто під стовбуром плодового дерева, і тоді він захистить його від деяких шкідників і грибкових хвороб. Крім того, ця рослина здатна покращити структуру ґрунту і привернути увагу комах, які вважаються корисними.

Чеснок
Врожай часнику на городі. Фото: Pinterest

Цибуля

Ця культура, як і її "родич", має ефект відлякування, тому з легкістю боротиметься зі шкідниками. Посадіть цибулю за периметром під абрикосовим деревом, і тоді вона покращить структуру ґрунта, привабить корисних комах і захистить плоди від виникнення черв’яків.

Лук
Вирощена цибуля на городі. Фото: Pinterest

Кріп

Ця трава користується особливою популярністю в кулінарії, але і в садівництві вона не менш корисна. Кріп вміє боротися зі шкідниками і привертає увагу бджіл, які запилюють квіти абрикосового дерева. 

Укроп
Великий врожай кропу на городі. Фото: Decorexpro

М'ята

Ця рослина також вміє захищати абрикос від шкідників, зокрема, від мурах і попелиці, яких можна доволі часто побачити на цьому плодовому дереві.

Мята
Вирощена м'ята на городі. Фото: Pinterest

Ромашка

Ця ніжна квітка не тільки прикрасить ваш сад, а й захистить абрикосове дерево від шкідників. Посадивши цю рослину за периметром пристовбурного кола, ви не тільки відлякаєте паразитів, а й покращите структуру ґрунта.

Ромашки
Великі ромашки на клумбі. Фото: Pinterest

Календула

Ця яскрава рослина захистить ваш абрикос від шкідників на довгий час, зокрема, вона відлякає попелицю і павутинного кліща.

Календула
Яскраві квіти календули в саду. Фото: Pixabay

Нагадаємо, ми писали про те, чому на абрикосі немає врожаю і як це виправити. 

Раніше ми розповідали про те, чому абрикоси гниють просто на дереві та як врятувати врожай. 

Також ми повідомляли про те, як можна з легкістю виростити абрикос із кісточки.

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