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Как защитить абрикос от вредителей — что посадить под деревом

17 января 2025 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Что посадить под абрикосом, чтобы защитить его от вредителей — полезные растения, советы
Человек, который собирает урожай абрикосов с дерева в саду. Фото: скриншот с YouTube
Кристина Кучугурная - Редактор

Садоводы с опытом знают, что абрикос относится к прихотливым в уходе плодовым деревьям, а потому часто страдает от различных вредителей при неправильном выращивании. Чтобы защитить эти растения от нападения вредителей, узнайте, какие растения нужно посадить под ними в саду.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Какие растения стоит посадить под абрикосовыми деревьями

Настурция

Это растение эффективно борется с большим количеством вредителей, в частности, с такими паразитами, как:

  • Капустница
  • Клопы
  • Тля

Чтобы защитить свой абрикос, посадите настурцию непосредственно возле ствола плодового дерева и по периметру приствольного круга. Причем, это растение не только защитит абрикос, но и украсит ваш сад своим ярким цветением.

Настурция
Растения настурции на клумбе. Фото: Pinterest

Часник

Эта специя обладает фунгицидными и антисептическими свойствами, а также эффективно борется с различными вредителями. Посадите чеснок прямо под стволом плодового дерева, и тогда он защитит его от некоторых вредителей и грибковых болезней. Кроме того, это растение способно улучшить структуру почвы и привлечь внимание насекомых, которые считаются полезными.

Чеснок
Урожай чеснока на огороде. Фото: Pinterest

Лук

Эта культура, как и ее "родственник", имеет эффект отпугивания, поэтому с легкостью будет бороться с вредителями. Посадите лук по периметру под абрикосовым деревом, и тогда он улучшит структуру почвы, привлечет полезных насекомых и защитит плоды от возникновения червей.

Лук
Выращенный лук на огороде. Фото: Pinterest

Креп

Эта трава пользуется особой популярностью в кулинарии, но и в садоводстве она не менее полезна. Укроп умеет бороться с вредителями и привлекает внимание пчел, которые опыляют цветы абрикосового дерева.

Укроп
Большой урожай укропа на огороде. Фото: Decorexpro

Мята

Это растение также умеет защищать абрикос от вредителей, в частности, от муравьев и тли, которых можно довольно часто увидеть на этом плодовом дереве.

Мята
Выращенная мята на огороде. Фото: Pinterest

Ромашка

Этот нежный цветок не только украсит ваш сад, но и защитит абрикосовое дерево от вредителей. Посадив это растение по периметру приствольного круга, вы не только отпугнете паразитов, но и улучшите структуру почвы.

Ромашки
Большие ромашки на клумбе. Фото: Pinterest

Календула

Это яркое растение защитит ваш абрикос от вредителей на долгое время, в частности, оно отпугнет тлю и паутинного клеща.

Календула
Яркие цветы календулы в саду. Фото: Pixabay

Напомним, мы писали о том, почему на абрикосе нет урожая и как это исправить.

Ранее мы рассказывали о том, почему абрикосы гниют прямо на дереве и как спасти урожай.

Также мы сообщали о том, как можно с легкостью вырастить абрикос из косточки.

деревья советы абрикос сад вредители плодовые деревья

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