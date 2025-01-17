Что посадить под абрикосом, чтобы защитить его от вредителей — полезные растения, советы

Как защитить абрикос от вредителей — что посадить под деревом
Садоводы с опытом знают, что абрикос относится к прихотливым в уходе плодовым деревьям, а потому часто страдает от различных вредителей при неправильном выращивании. Чтобы защитить эти растения от нападения вредителей, узнайте, какие растения нужно посадить под ними в саду.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Какие растения стоит посадить под абрикосовыми деревьями
Настурция
Это растение эффективно борется с большим количеством вредителей, в частности, с такими паразитами, как:
- Капустница
- Клопы
- Тля
Чтобы защитить свой абрикос, посадите настурцию непосредственно возле ствола плодового дерева и по периметру приствольного круга. Причем, это растение не только защитит абрикос, но и украсит ваш сад своим ярким цветением.
Часник
Эта специя обладает фунгицидными и антисептическими свойствами, а также эффективно борется с различными вредителями. Посадите чеснок прямо под стволом плодового дерева, и тогда он защитит его от некоторых вредителей и грибковых болезней. Кроме того, это растение способно улучшить структуру почвы и привлечь внимание насекомых, которые считаются полезными.
Лук
Эта культура, как и ее "родственник", имеет эффект отпугивания, поэтому с легкостью будет бороться с вредителями. Посадите лук по периметру под абрикосовым деревом, и тогда он улучшит структуру почвы, привлечет полезных насекомых и защитит плоды от возникновения червей.
Креп
Эта трава пользуется особой популярностью в кулинарии, но и в садоводстве она не менее полезна. Укроп умеет бороться с вредителями и привлекает внимание пчел, которые опыляют цветы абрикосового дерева.
Мята
Это растение также умеет защищать абрикос от вредителей, в частности, от муравьев и тли, которых можно довольно часто увидеть на этом плодовом дереве.
Ромашка
Этот нежный цветок не только украсит ваш сад, но и защитит абрикосовое дерево от вредителей. Посадив это растение по периметру приствольного круга, вы не только отпугнете паразитов, но и улучшите структуру почвы.
Календула
Это яркое растение защитит ваш абрикос от вредителей на долгое время, в частности, оно отпугнет тлю и паутинного клеща.
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