Что нельзя сажать под абрикосом — полезные советы садоводам

Человек, который собирает урожай абрикосов в саду. Фото: Agardina

Такое плодовое дерево, как абрикос, плохо уживается со многими культурами, поэтому посадив его с некоторыми растениями, можно остаться без урожая. Чтобы этого не допустить, узнайте, что ни в коем случае нельзя высаживать под этим деревом.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Плодовые деревья

Запомните, что абрикосовое дерево нельзя высаживать рядом с любыми деревьями на расстоянии меньше, чем пять метров. Дело в том, что у абрикоса очень широкая крона, поэтому ему нужно много места. А еще с этого дерева выделяются специфические элементы, которые могут уничтожить урожай соседних растений. Исключением является только яблоня.

Множество яблонь на территории сада. Фото: Pinterest

Овощи

Под абрикосом также не стоит сажать любые овощи, ведь это дерево поглощает много питательных элементов, отбирая их у овощей. К тому же, абрикосовое дерево имеет длинную корневую систему, которая не будет давать овощам нормально расти и развиваться.

Но если так случилось, что ваш абрикос растет на одном участке с овощами, срочно пересадите это дерево, чтобы не погубить урожай.

Много овощей на огороде. Фото: Pinterest

Цветы

Поскольку у абрикоса большая крона, от нее идет тень, которая может падать на те цветы, которым нужен солнечный свет. Поэтому лучше посадить под этим плодовым деревом растения, которым не нужна особенная почва и которые цветут только весной, когда на дереве еще нет листьев.

То есть под абрикосом можно посадить такие цветы, как:

Тюльпаны

Нарциссы

Подснежники

Крокусы

Гиацинты

Примула

Разные цветы под забором. Фото: Pinterest

Ягодные кусты

Опытные садоводы категорически не рекомендуют высаживать под абрикосовым деревом все сорта таких ягод, как:

Малина

Ежевика

Смородина

Урожай малины на кусте. Фото: Pinterest

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