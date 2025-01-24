Что нельзя сажать под абрикосом — полезные советы садоводам

Что категорически нельзя сажать возле абрикоса в саду — советы
Такое плодовое дерево, как абрикос, плохо уживается со многими культурами, поэтому посадив его с некоторыми растениями, можно остаться без урожая. Чтобы этого не допустить, узнайте, что ни в коем случае нельзя высаживать под этим деревом.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Что лучше не сажать возле абрикоса
Плодовые деревья
Запомните, что абрикосовое дерево нельзя высаживать рядом с любыми деревьями на расстоянии меньше, чем пять метров. Дело в том, что у абрикоса очень широкая крона, поэтому ему нужно много места. А еще с этого дерева выделяются специфические элементы, которые могут уничтожить урожай соседних растений. Исключением является только яблоня.
Овощи
Под абрикосом также не стоит сажать любые овощи, ведь это дерево поглощает много питательных элементов, отбирая их у овощей. К тому же, абрикосовое дерево имеет длинную корневую систему, которая не будет давать овощам нормально расти и развиваться.
Но если так случилось, что ваш абрикос растет на одном участке с овощами, срочно пересадите это дерево, чтобы не погубить урожай.
Цветы
Поскольку у абрикоса большая крона, от нее идет тень, которая может падать на те цветы, которым нужен солнечный свет. Поэтому лучше посадить под этим плодовым деревом растения, которым не нужна особенная почва и которые цветут только весной, когда на дереве еще нет листьев.
То есть под абрикосом можно посадить такие цветы, как:
- Тюльпаны
- Нарциссы
- Подснежники
- Крокусы
- Гиацинты
- Примула
Ягодные кусты
Опытные садоводы категорически не рекомендуют высаживать под абрикосовым деревом все сорта таких ягод, как:
- Малина
- Ежевика
- Смородина
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