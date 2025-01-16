Як поливати малину — поради та інструкції дачникам

Вирощування малини. Фото: Pinterest

Важливою частиною догляду за малиною є полив. Особливо кущі потребують додаткової вологи під час цвітіння, формування зав’язей та дозрівання ягід.

Новини.LIVE розповідає, як правильно поливати малину, щоб отримати щедрий врожай.

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Правила поливу малини

Досвідчені городники радять за сезон поливати малину до 7 разів, але все більшою мірою залежить від погоди. Поливати варто хоч і рідко, проте рясно.

На кожен квадратний метр ділянки з кущами варто розраховувати до чотирьох відер води. Це необхідно для того, щоб волога точно дісталася до коріння, яке на глибині 30-40 сантиметрів.

Врожай малини. Фото: Pinterest

Для поливу малини найкраще підходить дощова вода, яка попередньо прогрілась на сонці. Ні в якому разі не поливайте кущі холодною водою. Дачники радять використовувати метод дощування, адже так вода розподілятиметься більш рівномірно.

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