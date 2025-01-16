Як поливати малину — поради та інструкції дачникам

Чи варто поливати малину під час цвітіння — поради дачникам
Важливою частиною догляду за малиною є полив. Особливо кущі потребують додаткової вологи під час цвітіння, формування зав’язей та дозрівання ягід.
Новини.LIVE розповідає, як правильно поливати малину, щоб отримати щедрий врожай.
Правила поливу малини
Досвідчені городники радять за сезон поливати малину до 7 разів, але все більшою мірою залежить від погоди. Поливати варто хоч і рідко, проте рясно.
На кожен квадратний метр ділянки з кущами варто розраховувати до чотирьох відер води. Це необхідно для того, щоб волога точно дісталася до коріння, яке на глибині 30-40 сантиметрів.
Для поливу малини найкраще підходить дощова вода, яка попередньо прогрілась на сонці. Ні в якому разі не поливайте кущі холодною водою. Дачники радять використовувати метод дощування, адже так вода розподілятиметься більш рівномірно.
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