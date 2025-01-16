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Стоит ли поливать малину во время цветения — советы дачникам

16 января 2025 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как поливать малину — советы и инструкции дачникам
Выращивание малины. Фото: Pinterest
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Важной частью ухода за малиной является полив. Особенно кусты нуждаются в дополнительной влаге во время цветения, формирования завязей и созревания ягод.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно поливать малину, чтобы получить щедрый урожай.

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Правила полива малины

Опытные огородники советуют за сезон поливать малину до семи раз, но все в большей степени зависит от погоды. Поливать стоит хоть и редко, однако обильно.

На каждый квадратный метр участка с кустами стоит рассчитывать до четырех ведер воды. Это необходимо для того, чтобы влага точно добралась до корней, которые находятся на глубине 30-40 сантиметров.

Как поливать малину
Урожай малины. Фото: Pinterest

Для полива малины лучше всего подходит дождевая вода, которая предварительно прогрелась на солнце. Ни в коем случае не поливайте кусты холодной водой. Дачники советуют использовать метод дождевания, ведь так вода будет распределяться более равномерно.

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно защитить малину от вредителей и заболеваний.

Ранее мы рассказывали о том, что надо сделать с малиной после сбора урожая.

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