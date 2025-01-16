Как поливать малину — советы и инструкции дачникам

Стоит ли поливать малину во время цветения — советы дачникам
Важной частью ухода за малиной является полив. Особенно кусты нуждаются в дополнительной влаге во время цветения, формирования завязей и созревания ягод.
Новини.LIVE рассказывает, как правильно поливать малину, чтобы получить щедрый урожай.
Правила полива малины
Опытные огородники советуют за сезон поливать малину до семи раз, но все в большей степени зависит от погоды. Поливать стоит хоть и редко, однако обильно.
На каждый квадратный метр участка с кустами стоит рассчитывать до четырех ведер воды. Это необходимо для того, чтобы влага точно добралась до корней, которые находятся на глубине 30-40 сантиметров.
Для полива малины лучше всего подходит дождевая вода, которая предварительно прогрелась на солнце. Ни в коем случае не поливайте кусты холодной водой. Дачники советуют использовать метод дождевания, ведь так вода будет распределяться более равномерно.
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