Как поливать малину — советы и инструкции дачникам

Выращивание малины. Фото: Pinterest

Важной частью ухода за малиной является полив. Особенно кусты нуждаются в дополнительной влаге во время цветения, формирования завязей и созревания ягод.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно поливать малину, чтобы получить щедрый урожай.

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Правила полива малины

Опытные огородники советуют за сезон поливать малину до семи раз, но все в большей степени зависит от погоды. Поливать стоит хоть и редко, однако обильно.

На каждый квадратный метр участка с кустами стоит рассчитывать до четырех ведер воды. Это необходимо для того, чтобы влага точно добралась до корней, которые находятся на глубине 30-40 сантиметров.

Урожай малины. Фото: Pinterest

Для полива малины лучше всего подходит дождевая вода, которая предварительно прогрелась на солнце. Ни в коем случае не поливайте кусты холодной водой. Дачники советуют использовать метод дождевания, ведь так вода будет распределяться более равномерно.

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