Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Ни в коем случае не делайте этого с малиной — частые ошибки arrow

Ни в коем случае не делайте этого с малиной — частые ошибки

28 января 2025 02:45
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Ошибки при выращивании малины - что важно знать
Малина. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Одна из самых любимых ягод на участках украинцев — малина. Это растение достаточно неприхотливое, однако и с ней следует придерживаться определенных правил, чтобы ваш урожай ягод был щедрым и сладким.

Новини.LIVE рассказывают, что ни в коем случае нельзя делать с этим растением и какие ошибки часто допускают даже опытные дачники.

Читайте также:

Распространенные ошибки в выращивании малины

Неправильное место посадки

Малина любит солнечный свет и нуждается в хорошо дренированной почве. Посадка в тени или на слишком влажных участках приводит к слабому росту, болезням и уменьшению количества ягод. Именно поэтому для малины следует выбирать хорошо освещенные участки и избегать низин, где может накапливаться влага.

Густая посадка

При перегруженной посадке кусты малины недополучают достаточно света и воздуха. Кроме того, это создает идеальные условия для развития грибковых заболеваний. Чтобы избежать этого не сажайте кусты слишком близко друг к другу — оптимальное расстояние между кустами примерно 50-70 см. А также регулярно прореживайте посадки, удаляя слабые и старые побеги.

Как ухаживать за малиной - фото
Куст малины. Фото: Freepik

Пренебрежение подкормками

Малина сильно истощает почву, поэтому без регулярной подкормки можно остаться без урожая. Кроме того, внимательно относитесь к подбору удобрений. Так, весной используйте азотные удобрения для стимуляции роста, а во время формирования ягод поможет калий и фосфор.

Выращивание на одном месте

Как мы говорили выше, малина забирает много питательных веществ из почвы. Именно поэтому необходимо пересаживать кусты на новый участок каждые 7-10 лет. Это улучшит урожайность и уменьшит вероятность болезней.

Недостаточная подготовка к зиме

Неправильная подготовка к зиме может привести к вымерзанию кустов, особенно в регионах с суровым климатом. Осенью обрежьте лишние побеги. А перед похолоданиями наклоните ветви к земле и укройте их от мороза.

Ранее мы писали, что категорически нельзя сажать возле абрикоса в саду, чтобы не испортить урожай. Также узнайте, как уберечь черешню от бактериального рака.

огород сад малина полезные советы ошибки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:13 Зеленский сказал, что будет, если армия уйдет домой

02:14 Жорин высказался о снижения мобилизационного возраста в Украине

01:32 Университет обязал курсанта выплатить деньги — что решил суд

Срочная новость

01:02 В Киевской области раздаются взрывы — что известно

00:57 В Динамо на просмотр отказался ехать игрок из чемпионата Англии

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Срочная новость

00:49 В Киеве объявили воздушную тревогу

Срочная новость

00:46 В Харькове прилет — на месте удара пожар

Срочная новость

00:40 В Харькове был слышен взрыв

00:30 ТЦК не выдает приписное — куда обращаться

Срочная новость

00:26 В большинстве областей Украины объявили тревогу — в чем причина

03:13 Зеленский сказал, что будет, если армия уйдет домой

02:14 Жорин высказался о снижения мобилизационного возраста в Украине

01:32 Университет обязал курсанта выплатить деньги — что решил суд

Срочная новость

01:02 В Киевской области раздаются взрывы — что известно

00:57 В Динамо на просмотр отказался ехать игрок из чемпионата Англии

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Срочная новость

00:49 В Киеве объявили воздушную тревогу

Срочная новость

00:46 В Харькове прилет — на месте удара пожар

Срочная новость

00:40 В Харькове был слышен взрыв

00:30 ТЦК не выдает приписное — куда обращаться

Срочная новость

00:26 В большинстве областей Украины объявили тревогу — в чем причина

06:40 Обновленные цены на чермет — сколько стоит лом в Украине

26 января 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

Text

17:50 Залужный сделал громкое заявление о Путине, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:28 В ВСУ рассказали, от какого оружия чаще всего гибнут оккупанты

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленского об изменениях в руководстве ВСУ — эфир Ранок.LIVE

25 января 2025
Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать