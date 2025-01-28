Ошибки при выращивании малины - что важно знать

Малина. Фото: Freepik

Одна из самых любимых ягод на участках украинцев — малина. Это растение достаточно неприхотливое, однако и с ней следует придерживаться определенных правил, чтобы ваш урожай ягод был щедрым и сладким.

Новини.LIVE рассказывают, что ни в коем случае нельзя делать с этим растением и какие ошибки часто допускают даже опытные дачники.

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Неправильное место посадки

Малина любит солнечный свет и нуждается в хорошо дренированной почве. Посадка в тени или на слишком влажных участках приводит к слабому росту, болезням и уменьшению количества ягод. Именно поэтому для малины следует выбирать хорошо освещенные участки и избегать низин, где может накапливаться влага.

Густая посадка

При перегруженной посадке кусты малины недополучают достаточно света и воздуха. Кроме того, это создает идеальные условия для развития грибковых заболеваний. Чтобы избежать этого не сажайте кусты слишком близко друг к другу — оптимальное расстояние между кустами примерно 50-70 см. А также регулярно прореживайте посадки, удаляя слабые и старые побеги.

Куст малины. Фото: Freepik

Пренебрежение подкормками

Малина сильно истощает почву, поэтому без регулярной подкормки можно остаться без урожая. Кроме того, внимательно относитесь к подбору удобрений. Так, весной используйте азотные удобрения для стимуляции роста, а во время формирования ягод поможет калий и фосфор.

Выращивание на одном месте

Как мы говорили выше, малина забирает много питательных веществ из почвы. Именно поэтому необходимо пересаживать кусты на новый участок каждые 7-10 лет. Это улучшит урожайность и уменьшит вероятность болезней.

Недостаточная подготовка к зиме

Неправильная подготовка к зиме может привести к вымерзанию кустов, особенно в регионах с суровым климатом. Осенью обрежьте лишние побеги. А перед похолоданиями наклоните ветви к земле и укройте их от мороза.

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