Самое дешевое удобрение для огорода — как самостоятельно подготовить его зимой

Натуральное удобрение за копейки, которое стоит подготовить зимой
В разгар отопительного сезона самое время подумать о заготовке одного из самых доступных природных удобрений — золы. Она содержит в себе магний, калий, кальций и фосфор, которые прекрасно помогают растениям.
Новини.LIVE делятся советами, как правильно использовать золу для улучшения урожая.
Зола — польза, правила использования и предостережения
Собранная зола может стать отличным средством для удобрения почвы и борьбы с вредителями и болезнями растений. Это удобрение является абсолютно безопасным для людей и животных.
Для подкормки растений золу можно разбросать по участку и перемешать с почвой с помощью грабель. Для более эффективной подкормки рекомендуется использовать специальный раствор — 0,5 литра золы на ведро воды.
Несмотря на все преимущества, зола имеет и определенные ограничения, которые нужно учитывать, чтобы не нанести вред растениям. Золу не рекомендуется использовать для подкормки растений, которые только начинают формировать листочки (3-4 листа), поскольку высокая концентрация солей в ней может быть вредной. Также этот вид удобрения не желательно использовать для редиса и картофеля.
Кроме того, будьте внимательны при использовании золы с другими видами удобрений. Так, ее нельзя смешивать с аммиачной селитрой, так как взаимодействие этих веществ приводит к испарению азота и образованию аммиака, что может сжечь растения.
Чтобы максимально эффективно использовать золу, придерживайтесь простых правил:
- Разбрасывайте ее равномерно по участку или используйте в виде раствора.
- Избегайте чрезмерного внесения, особенно для культур, которые чувствительны к повышенному содержанию солей.
- Учитывайте специфические потребности каждого растения и свойства почвы.
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