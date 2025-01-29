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Натуральное удобрение за копейки, которое стоит подготовить зимой

29 января 2025 13:40
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Самое дешевое удобрение для огорода — как самостоятельно подготовить его зимой
Почва. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

В разгар отопительного сезона самое время подумать о заготовке одного из самых доступных природных удобрений — золы. Она содержит в себе магний, калий, кальций и фосфор, которые прекрасно помогают растениям.

Новини.LIVE делятся советами, как правильно использовать золу для улучшения урожая.

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Собранная зола может стать отличным средством для удобрения почвы и борьбы с вредителями и болезнями растений. Это удобрение является абсолютно безопасным для людей и животных.

Для подкормки растений золу можно разбросать по участку и перемешать с почвой с помощью грабель. Для более эффективной подкормки рекомендуется использовать специальный раствор — 0,5 литра золы на ведро воды.

Как использовать золе как удобрение - фото
Зола. Фото: Freepik

Несмотря на все преимущества, зола имеет и определенные ограничения, которые нужно учитывать, чтобы не нанести вред растениям. Золу не рекомендуется использовать для подкормки растений, которые только начинают формировать листочки (3-4 листа), поскольку высокая концентрация солей в ней может быть вредной. Также этот вид удобрения не желательно использовать для редиса и картофеля.

Кроме того, будьте внимательны при использовании золы с другими видами удобрений. Так, ее нельзя смешивать с аммиачной селитрой, так как взаимодействие этих веществ приводит к испарению азота и образованию аммиака, что может сжечь растения.

Чтобы максимально эффективно использовать золу, придерживайтесь простых правил:

  • Разбрасывайте ее равномерно по участку или используйте в виде раствора.
  • Избегайте чрезмерного внесения, особенно для культур, которые чувствительны к повышенному содержанию солей.
  • Учитывайте специфические потребности каждого растения и свойства почвы.

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удобрения огород подкормка зола для растений полезные советы

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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