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Чи треба перекопувати город взимку — переваги і недоліки

25 січня 2025 04:17
Христина Кучугурна - Редактор
Чи потрібно перекопувати город взимку — переваги і недоліки, поради дачникам
Людина, яка перекопує ґрунт на городі. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Деякі дачники вважають, що взимку немає жодного сенсу перекопувати городню ділянку, адже це марна трата часу, а дехто, все ж таки, це робить. Тож, давайте розберемося, чи потрібно це робити в найхолодніший сезон року, а також які переваги і недоліки перекопування ґрунту існують.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Знищення шкідників

По-перше, перекопуючи город, ви вивертаєте всіх шкідників з-під нижніх шарів ґрунту назовні. Таким чином, всі личинки шкідників, бур’яни та їхні насіння, які вилазять на поверхню, замерзають за зиму і гинуть.

Розпушування ґрунту

Зимові морози самостійно розпушують землю, завдяки чому вам легше обробляти городні ділянки навесні. Особливо це корисно в тому випадку, якщо у вас на городі важкі глинисті ґрунти. 

Економія часу навесні

Якщо ви перекопуєте свій город взимку, ви можете заощадити час і енергію у весняний сезон. Справа в тому, що так земля вже буде підготовлена до посіву, тому вам не доведеться це робити ще раз навесні.

Перекапывание огорода
Процес перекопування землі на городі. Фото: Decorexpro

Чи варто перекопувати город в зимову пору року — недоліки

Виснаження ґрунту

У процесі перекопування городньої ділянки псується структура ґрунту та екосистема корисних організмів. 

Ризик розвитку ерозії

Будь-які відлиги, дощ або сильний вітер здатні вимивати або видувати верхній шар ґрунту, відбираючи в нього елементи, які потрібні йому для покращення родючості.

Відбирання сил

Коли ви перекопуєте свій город взимку, ви швидко втомлюєтеся. Особливо це стосується випадків, коли у вас важкий ґрунт або він вже почав мерзнути.

Копание огорода
Перекопування городу граблями. Фото: Everypixel

Нагадаємо, ми писали про те, чим категорично не можна підживлювати ґрунт на городі. 

Раніше ми розповідали про те, як можна захистити ґрунт на городі від замерзання взимку. 

Також ми повідомляли про те, як можна швидко та ефективно розпушити ґрунт на городі.

зима поради город ґрунт переваги

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