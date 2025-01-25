Нужно ли перекапывать огород зимой — преимущества и недостатки, советы дачникам

Человек, который перекапывает почву на огороде. Фото: Freepik

Некоторые дачники считают, что зимой нет никакого смысла перекапывать огородный участок, ведь это пустая трата времени, а некоторые, все же, это делают. Поэтому давайте разберемся, нужно ли это делать в самый холодный сезон года, а также какие преимущества и недостатки перекапывания грунта существуют.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Истребление вредителей

Во-первых, перекапывая огород, вы выворачиваете всех вредителей из-под нижних слоев почвы наружу. Таким образом, все личинки вредителей, сорняки и их семена, которые вылезают на поверхность, замерзают за зиму и погибают.

Рыхление почвы

Зимние морозы самостоятельно разрыхляют землю, благодаря чему вам легче обрабатывать огородные участки весной. Особенно это полезно в том случае, если у вас на огороде тяжелые глинистые почвы.

Экономия времени весной

Если вы перекапываете свой огород зимой, вы можете сэкономить время и энергию в весенний сезон. Дело в том, что так земля уже будет подготовлена к посеву, поэтому вам не придется это делать еще раз весной.

Процесс перекапывания земли на огороде. Фото: Decorexpro

Стоит ли перекапывать огород в зимнее время года — недостатки

Истощение почвы

В процессе перекапывания огородного участка портится структура почвы и экосистема полезных организмов.

Риск развития эрозии

Любые оттепели, дождь или сильный ветер способны вымывать или выдувать верхний слой почвы, отбирая у него элементы, которые нужны ему для улучшения плодородия.

Отбирание сил

Когда вы перекапываете свой огород зимой, вы быстро устаете. Особенно это касается случаев, когда у вас тяжелая почва или она уже начала мерзнуть.

Перекапывание огорода граблями. Фото: Everypixel

Напомним, мы писали о том, чем категорически нельзя подкармливать почву на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как можно защитить почву на огороде от замерзания зимой.

Также мы сообщали о том, как можно быстро и эффективно разрыхлить почву на огороде.