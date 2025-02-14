Які сорти редиски найкращі — що посадити на городі, поради дачникам

Дачниця, яка тримає зібраний врожай редиски. Фото: Freepik

Для гарного врожаю редиски необхідно вибрати найкращий сорт, який ви посадите на своєму городі. Досвідчені дачники розповіли, які сорти цього популярного овочу посадити на городі, щоб зібрати великі та смачні коренеплоди з власної ділянки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

Читайте також:

Найкращі сорти редиски для посадки на городі

Сорт "Зоря"

Такий сорт дає багато великих і солодких редисок вже за 21-24 дні з моменту посадки на городі. Причому, вага однієї редиски становитиме приблизно 25 грамів. А ще овочі цього сорту вміють стійко витримувати різке зниження температури повітря надворі.

Пучок свіжої редиски в руці. Фото: Freepik

Сорт "Гігант Буттер"

Це один з найбільших сортів редиски, з якого перший врожай в теплиці можна зібрати за 28-30 днів, а у відкритому ґрунті — за 20-25 днів. Вага однієї редиски становить понад 40 грамів, а діаметр — до 6 сантиметрів. Водночас всередині одного плода немає порожнини, а серцевина — щільна і ніжна.

Сорт "Гігант Сікула"

Це дуже ранній сорт редиски, який потішить першим врожаю вже за 20 днів. Плоди цього сорту виростають великими, хрусткими і з солодкуватою м’якоттю. Вага одного плода може становити до 40 грамів, а діаметр — 5 сантиметрів. Ще редиска цього сорту добре почувається під час перевезень і вміє довго зберігатися.

Великий врожай свіжої редиски. Фото: Pixabay

Сорт "18 днів"

Це найраніший сорт, перший врожай з якого можна зібрати вже за 18-20 днів з моменту посадки на городі. Плоди цього сорту мають маленький хвостик, не мають гіркоти і вміють стійко витримувати холоди. При цьому, одна редиска за вагою — приблизно 35 грамів.

Сорт "Вієнна"

Це ранній гібридний сорт, який дає яскраво-червоні хрусткі плоди вагою до 35 грамів. Редиска такого сорту виростає приємною на смак і з невеликою гостринкою, яскраво-червоного відтінку і з щільною м’якоттю.

Нагадаємо, ми писали про те, як посадити редиску на городі, щоб зібрати великий врожай.

Раніше ми розповідали про те, які рослини варто посадити біля редиски на городі.

Також ми повідомляли про те, як можна виростити найсмачнішу редиску на городі.