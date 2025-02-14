Какие сорта редиски самые лучшие — что посадить на огороде, советы дачникам

Дачница, которая держит собранный урожай редиса. Фото: Freepik

Для хорошего урожая редиски необходимо выбрать самый лучший сорт, который вы посадите на своем огороде. Опытные дачники рассказали, какие сорта этого популярного овоща посадить на огороде, чтобы собрать большие и вкусные корнеплоды с собственного участка.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Сорт "Заря"

Такой сорт дает много крупных и сладких редисок уже через 21-24 дня с момента посадки на огороде. Причем, вес одного редиса будет составлять примерно 25 грамм. А еще овощи этого сорта умеют стойко выдерживать резкое снижение температуры воздуха на улице.

Пучок свежей редиски в руке. Фото: Freepik

Сорт "Гигант Буттер"

Это один из самых крупных сортов редиса, с которого первый урожай в теплице можно собрать через 28-30 дней, а в открытом грунте — через 20-25 дней. Вес одной редиски составляет более 40 грамм, а диаметр — до 6 сантиметров. При этом, внутри одного плода нет полости, а сердцевина — плотная и нежная.

Сорт "Гигант Сикула"

Это очень ранний сорт редиса, который порадует первым урожая уже через 20 дней. Плоды этого сорта вырастают крупными, хрустящими и со сладковатой мякотью. Вес одного плода может составлять до 40 грамм, а диаметр — 5 сантиметров. Еще редиска этого сорта хорошо себя чувствует во время перевозок и умеет долго храниться.

Большой урожай свежей редиски. Фото: Pixabay

Сорт "18 дней"

Это самый ранний сорт, первый урожай с которого можно собрать уже через 18-20 дней с момента посадки на огороде. Плоды этого сорта имеют маленький хвостик, не имеют горечи и умеют стойко выдерживать холода. При этом, одна редиска по весу — примерно 35 грамм.

Сорт "Виенна"

Это ранний гибридный сорт, который дает ярко-красные хрустящие плоды весом до 35 грамм. Редиска такого сорта вырастает приятной на вкус и с небольшой остринкой, ярко-красного оттенка и с плотной мякотью.

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