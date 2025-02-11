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Буде, як куряче яйце — що насипати в лунки при посадці редиски

11 лютого 2025 01:12
Христина Кучугурна - Редактор
Як правильно садити редиску на городі — що покласти в лунки, поради дачникам
Людина, яка збирає врожай редиски на городі. Фото: Backyard Boss
Христина Кучугурна - Редактор

Всі дачники знають, що редиска першою дає врожай на городі, але її, як і будь-який інший овоч, потрібно ретельно доглядати протягом вирощування. Щоб зібрати перші плоди вже за 20 днів після посадки, дізнайтеся, який секретний інгредієнт слід покласти в лунки під час посіву.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Якщо вам здається, що нічого складного у вирощуванні редиски немає, то ви помиляєтеся. Справа в тому, що досвідчені дачники кладуть до лунок з цим овочем спеціальні інгредієнти, які допомагають вирощувати велику та соковиту редиску.

Дізнайтеся, як правильно садити редиску і що додати до лунок при посіві, щоб виростити найкращий врожай цього овоча.

Редиска
Врожай редиски на городі. Фото: Pinterest

Як правильно садити редиску на городі

Перш, ніж садити редиску на городі, потрібно сформувати борозенки завглибшки не менше, ніж два-три сантиметра, а між рядами відступити 15 сантиметрів. Далі ці грядки треба рясно полити водою, а щойно вона просочилася вглиб землі, на поверхні потрібно розкласти насіння.

Посев редиски
Процес посіву насіння редиски на городі. Фото: Decorexpro

Чим варто підживити ґрунт під редискою 

Редисці потрібні добрива із вмістом азоту, фосфору і калію, а їх не обов'язково купувати в магазинах. Досвідчені дачники кажуть, що можна замінити ці добрива народними засобами. Зокрема, можна додати в лунки при посадці редиски звичайні дріжджі.

А для приготування суміші необхідно взяти такі інгредієнти, як:

  • Сухі дріжджі — 100 грамів
  • Вода — десять літрів

Залийте дріжджі водою, ретельно перемішайте і залиште готовий розчин у такому стані на одну ніч. Вже зранку ви можете підживити цим добривом свою редиску, виливши його між грядками.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини варто посадити біля редиски на городі. 

Раніше ми розповідали про те, коли краще садити редиску у відкритий ґрунт.

Також ми повідомляли про те, як можна виростити найкращий врожай редиски на городі.

врожай овочі поради город редиска народні методи

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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