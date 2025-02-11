Як правильно садити редиску на городі — що покласти в лунки, поради дачникам

Людина, яка збирає врожай редиски на городі. Фото: Backyard Boss

Всі дачники знають, що редиска першою дає врожай на городі, але її, як і будь-який інший овоч, потрібно ретельно доглядати протягом вирощування. Щоб зібрати перші плоди вже за 20 днів після посадки, дізнайтеся, який секретний інгредієнт слід покласти в лунки під час посіву.

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Якщо вам здається, що нічого складного у вирощуванні редиски немає, то ви помиляєтеся. Справа в тому, що досвідчені дачники кладуть до лунок з цим овочем спеціальні інгредієнти, які допомагають вирощувати велику та соковиту редиску.

Дізнайтеся, як правильно садити редиску і що додати до лунок при посіві, щоб виростити найкращий врожай цього овоча.

Врожай редиски на городі. Фото: Pinterest

Як правильно садити редиску на городі

Перш, ніж садити редиску на городі, потрібно сформувати борозенки завглибшки не менше, ніж два-три сантиметра, а між рядами відступити 15 сантиметрів. Далі ці грядки треба рясно полити водою, а щойно вона просочилася вглиб землі, на поверхні потрібно розкласти насіння.

Процес посіву насіння редиски на городі. Фото: Decorexpro

Чим варто підживити ґрунт під редискою

Редисці потрібні добрива із вмістом азоту, фосфору і калію, а їх не обов'язково купувати в магазинах. Досвідчені дачники кажуть, що можна замінити ці добрива народними засобами. Зокрема, можна додати в лунки при посадці редиски звичайні дріжджі.

А для приготування суміші необхідно взяти такі інгредієнти, як:

Сухі дріжджі — 100 грамів

Вода — десять літрів

Залийте дріжджі водою, ретельно перемішайте і залиште готовий розчин у такому стані на одну ніч. Вже зранку ви можете підживити цим добривом свою редиску, виливши його між грядками.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини варто посадити біля редиски на городі.

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