Как правильно сажать редиску на огороде — что положить в лунки, советы дачникам

Человек, который собирает урожай редиса на огороде. Фото: Backyard Boss

Все дачники знают, что редиска первой дает урожай на огороде, но за ней, как и за любым другим овощем, нужно тщательно ухаживать на протяжении выращивания. Чтобы собрать первые плоды уже через 20 дней после посадки, узнайте, какой секретный ингредиент следует положить в лунки во время посева.

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Если вам кажется, что ничего сложного в выращивании редиса нет, то вы ошибаетесь. Дело в том, что опытные дачники кладут в лунки с этим овощем специальные ингредиенты, которые помогают выращивать крупный и сочный редис.

Узнайте, как правильно сажать редис и что добавить в лунки при посеве, чтобы вырастить самый лучший урожай этого овоща.

Урожай редиски на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно сажать редиску на огороде

Прежде, чем сажать редиску на огороде, нужно сформировать бороздки глубиной не менее, чем два-три сантиметра, а между рядами отступить 15 сантиметров. Далее эти грядки надо обильно полить водой, а как только она просочилась вглубь земли, на поверхности нужно разложить семена.

Процесс посева семян редиски на огороде. Фото: Decorexpro

Чем стоит подкормить почву под редиской

Редиске нужны удобрения с содержанием азота, фосфора и калия, а их не обязательно покупать в магазинах. Опытные дачники говорят, что можно заменить эти удобрения народными средствами. В частности, можно добавить в лунки при посадке редиски обычные дрожжи.

А для приготовления смеси необходимо взять такие ингредиенты, как:

Сухие дрожжи — 100 грамм

Вода — десять литров

Залейте дрожжи водой, тщательно перемешайте и оставьте готовый раствор в таком состоянии на одну ночь. Уже утром вы можете подкормить этим удобрением свою редиску, вылив его между грядками.

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