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Будет, как куриное яйцо — что насыпать в лунки при посадке редиса

11 февраля 2025 01:12
Кристина Кучугурная - Редактор
Как правильно сажать редиску на огороде — что положить в лунки, советы дачникам
Человек, который собирает урожай редиса на огороде. Фото: Backyard Boss
Кристина Кучугурная - Редактор

Все дачники знают, что редиска первой дает урожай на огороде, но за ней, как и за любым другим овощем, нужно тщательно ухаживать на протяжении выращивания. Чтобы собрать первые плоды уже через 20 дней после посадки, узнайте, какой секретный ингредиент следует положить в лунки во время посева.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Если вам кажется, что ничего сложного в выращивании редиса нет, то вы ошибаетесь. Дело в том, что опытные дачники кладут в лунки с этим овощем специальные ингредиенты, которые помогают выращивать крупный и сочный редис.

Узнайте, как правильно сажать редис и что добавить в лунки при посеве, чтобы вырастить самый лучший урожай этого овоща.

Редиска
Урожай редиски на огороде. Фото: Pinterest

Как правильно сажать редиску на огороде

Прежде, чем сажать редиску на огороде, нужно сформировать бороздки глубиной не менее, чем два-три сантиметра, а между рядами отступить 15 сантиметров. Далее эти грядки надо обильно полить водой, а как только она просочилась вглубь земли, на поверхности нужно разложить семена.

Посев редиски
Процесс посева семян редиски на огороде. Фото: Decorexpro

Чем стоит подкормить почву под редиской

Редиске нужны удобрения с содержанием азота, фосфора и калия, а их не обязательно покупать в магазинах. Опытные дачники говорят, что можно заменить эти удобрения народными средствами. В частности, можно добавить в лунки при посадке редиски обычные дрожжи.

А для приготовления смеси необходимо взять такие ингредиенты, как:

  • Сухие дрожжи — 100 грамм
  • Вода — десять литров

Залейте дрожжи водой, тщательно перемешайте и оставьте готовый раствор в таком состоянии на одну ночь. Уже утром вы можете подкормить этим удобрением свою редиску, вылив его между грядками.

Напомним, мы писали о том, какие растения стоит посадить возле редиски на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, когда лучше сажать редиску в открытый грунт.

Также мы сообщали о том, как можно вырастить самый лучший урожай редиски на огороде.

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