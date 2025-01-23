Як правильно посадити редиску на городі для великого врожаю — поради дачникам

Великий пучок стиглої редиски. Фото: Pixabay

Всі дачники з досвідом знають, що редиска є раннім овочем, до складу якого входить багато вітамінів. Якщо у вас є власна городня ділянка, ми розповідаємо, як правильно посадити цей популярний овоч у відкритий ґрунт, щоб він дав багато смачного врожаю.

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Коли варто садити редиску

Досвідчені дачники сіють насіння цього популярного овоча навесні — десь наприкінці березня або всередині квітня. В ідеалі це треба робити рано навесні, коли починаються перші польові роботи. Редиска здатна витримати до п’яти градусів морозу, але недовго, а проростати насіння овоча починає при п’яти градусів тепла

Врожай редиски з городу. Фото: Pixabay

Як садити і доглядати редиску на городі

Щоб правильно посіяти насіння редиски, помістіть його на відстані в десять або 15 сантиметрів одне від одного і на глибині в півтора або два з половиною сантиметра. Для насіння краще, щоб температура була 15-20 градусів тепла.

Обов’язково стежте за тим, щоб рівень вологості в ґрунті був десь 80% — для цього поливайте насіння один раз на тиждень, тобто, або вранці або ввечері. Якщо надворі навесні немає опадів, робіть це двічі на день. Також час від часу розпушуйте ґрунт на городі, щоб утримати вологи і видалити бур’яни.

Насіння редиски на городі. Фото: Freepik

Зазвичай редиска росте швидко, тому десь за три-чотири тижні ви зможете зібрати перший врожай цього овоча. Коренеплоди редиски дозрівають за 18-20 днів після того, як з’являться перші сходи. Але все залежить від того, яка надворі погода, як ви доглядаєте культуру і який сорт посадили.

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