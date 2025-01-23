Как правильно посадить редис на огороде для большого урожая - советы дачникам

Как правильно сажать редис на огороде — советы для щедрого урожая
Все дачники с опытом знают, что редиска является ранним овощем, в состав которого входит много витаминов. Если у вас есть собственный огородный участок, мы рассказываем, как правильно посадить этот популярный овощ в открытый грунт, чтобы он дал много вкусного урожая.
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Когда стоит сажать редиску
Опытные дачники сеют семена этого популярного овоща весной — где-то в конце марта или в середине апреля. В идеале это надо делать ранней весной, когда начинаются первые полевые работы. Редиска способна выдержать до пяти градусов мороза, но недолго, а прорастать семена овоща начинают при пяти градусах тепла.
Как сажать и ухаживать за редиской на огороде
Чтобы правильно посеять семена редиса, поместите их на расстоянии в десять или 15 сантиметров друг от друга и на глубине в полтора или два с половиной сантиметра. Для семян лучше, чтобы температура была 15-20 градусов тепла.
Обязательно следите за тем, чтобы уровень влажности в почве был где-то 80% — для этого поливайте семена один раз в неделю, то есть, либо утром или вечером. Если на улице весной нет осадков, делайте это дважды в день. Также время от времени рыхлите почву на огороде, чтобы удержать влагу и удалить сорняки.
Обычно редиска растет быстро, поэтому где-то через три-четыре недели вы сможете собрать первый урожай этого овоща. Корнеплоды редиса созревают через 18-20 дней после того, как появятся первые всходы. Но все зависит от того, какая на улице погода, как вы ухаживаете за культурой и какой сорт посадили.
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