Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как выбрать семена огурцов — урожай побьет все рекорды arrow

Как выбрать семена огурцов — урожай побьет все рекорды

20 февраля 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Как выбрать семена огурцов, чтобы получить большой урожай — советы огородникам
Урожай огурцов из качественных семян. Колаж: Новини.LIVE
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Огурец — один из самых популярных овощей в Украине, который выращивают как в открытом грунте, так и в теплицах, парниках или даже на балконах. На сегодня есть огромный выбор сортов и гибридов, отличающихся размером, цветом, способом опыления и даже назначением. Но как из всего этого многообразия выбрать тот посевной материал, который подарит желаемый урожай?

В нашей статье вы узнаете основные разновидности огурцов, их характеристики и ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе семян.

Читайте также:

Какие есть основные сорта огурцов по длине

В зависимости от размера плода огурцы разделяют на несколько категорий:

  1. Пикули (до 5 см) — миниатюрные плоды, которые чаще всего используют для приготовления маринованных закусок, консервации и салатов. Они имеют плотную текстуру и минимальное количество семян.
  2. Корнишоны (до 10 см) — универсальные огурцы, которые можно употреблять свежими или использовать для засолки и маринования. Они имеют плотную мякоть без пустот.
  3. Среднеплодные огурцы (до 15 см) — отличный выбор для употребления в свежем виде. На начальной стадии созревания они похожи на корнишоны, поэтому их также можно использовать для консервации.
  4. Длинноплодные огурцы (до 30 см) — их еще называют "китайскими". Они имеют тонкую кожицу и нежную мякоть, поэтому лучше всего подходят для приготовления салатов.

По типу поверхности огурцы бывают бугорчатыми и гладкими. Первые дополнительно покрыты шипами разных размеров. Бугорчатые чаще всего используются для маринования и соления. А вот гладкие огурцы более пригодны для салатов.

 

Які є основні сорти огірків за довжиною
Большой урожай огурцов Фото: shutterstock.com

Как правильно выбрать семена огурцов

Перед покупкой семян или рассады стоит обратить внимание на такие критерии:

1. Назначение

Определитесь, как вы хотите использовать огурцы — есть свежими, добавлять в салаты и закуски или делать консервацию, засолку, маринование.

2. Метод выращивания

Некоторые сорта предназначены для теплиц, другие хорошо растут в открытом грунте или даже в контейнерах на балконе.

3. Тип опыления

Огурцы бывают партенокарпические (самоопыляемые, не нуждаются в насекомых) и пчелоопыляемые (лучше растут в открытом грунте, где есть доступ к естественному опылению).

4. Срок созревания

  • раннеспелые (30-40 дней);
  • среднеспелые (45-55 дней);
  • позднеспелые (более 55 дней).

5. Урожайность и условия ухода

Некоторые сорта требуют интенсивного ухода, подкормки и регулярного полива, а другие — более неприхотливы. Поэтому, важно оценивать уровень сложности выращивания перед покупкой семян.

 

Ранее мы писали, какой ранний сорт огурцов порадует бешеным урожаем уже в конце мая.

Напомним, мы рассказывали, в чем следует замочить семена перед посевом на рассаду.

Также предлагаем вам узнать, как обеззаразить землю перед посевом рассады.

овощи советы огород огурцы семена

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:49 Гвардиола назвал причины поражения от Реала в Лиге чемпионов

07:48 День памяти Героев Небесной Сотни — история и значение

07:30 Хорошие деньги и бронь — стало больше работы для дальнобойщиков

07:16 Не полученные воином деньги — имеет ли на них право семья

07:01 Клиентка ПриватБанка потеряла кредитные деньги из-за мошенников

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:52 Гитлер в биографии — кандидат в канцлеры Вайдель поддерживает РФ

06:40 Как делать прибыль на золоте — новые тарифы в ломбардах Украины

06:37 Право на наследство — может ли сожитель получить все имущество

06:30 Экспорт зерна — как Украина продает продукцию в 2025 году

06:30 Законна ли ВВК, пройденная в чужом ТЦК

07:49 Гвардиола назвал причины поражения от Реала в Лиге чемпионов

07:48 День памяти Героев Небесной Сотни — история и значение

07:30 Хорошие деньги и бронь — стало больше работы для дальнобойщиков

07:16 Не полученные воином деньги — имеет ли на них право семья

07:01 Клиентка ПриватБанка потеряла кредитные деньги из-за мошенников

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:52 Гитлер в биографии — кандидат в канцлеры Вайдель поддерживает РФ

06:40 Как делать прибыль на золоте — новые тарифы в ломбардах Украины

06:37 Право на наследство — может ли сожитель получить все имущество

06:30 Экспорт зерна — как Украина продает продукцию в 2025 году

06:30 Законна ли ВВК, пройденная в чужом ТЦК

06:52 Гитлер в биографии — кандидат в канцлеры Вайдель поддерживает РФ

06:40 Как делать прибыль на золоте — новые тарифы в ломбардах Украины

19 февраля 2025

06:52 Против Шольца и за Украину — кто такой кандидат в канцлеры Мерц

06:40 Как зарабатывать на ломе — цены на латунь в Украине в феврале

18 февраля 2025

22:33 Одесситы создали приложение, которое спасает жизни

06:52 Мнение изменено — как Олаф Шольц влиял на войну в Украине

06:40 Изменения на рынке металла — какие цены на алюминий в феврале

04:55 Прогнозы неутешительные — что будет с курсом доллара в 2025 году

17 февраля 2025

06:40 Рынок лома в Украине — как изменились цены на медь в феврале

06:27 Продать или зарегистрировать — что делать с украинскими авто в ЕС

Text

19:00 Бахматов сообщил о коррупции в Киеве — эфир Київського часу

Text

18:20 Зеленский ответил на заявление Трампа — эфир Вечір.LIVE

Text

16:58 Франция проводит вторую встречу по Украине — трансляция

Text

16:03 Синоптик Луценко сообщил, когда ждать потепления в Украине

Text

13:40 Буданов прокомментировал переговоры без Украины — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Зеленский назвал главные принципы мира — эфир Ранок.LIVE

Text

06:23 Выборы в Украине в 2025 году — экс-замглавы ЦИК назвал шансы

18 февраля 2025
Text

23:57 В ЦИК ответили, планируются ли выборы в Украине

Text

23:20 Трамп выступил со срочным обращением — эфир Новини.LIVE

Text

21:00 Прогнозы по урожаю не утешают — Соломчук об агросекторе Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:15 Украинцы могут потерять единственное жилье в марте — кого выселят

8 февраля 2025

06:12 Завтрак из 90-х "на вес золота" — многие забыли, а зря

11 февраля 2025

21:42 Украинцы могут сделать КТ и МРТ бесплатно — где и как

17 февраля 2025

18:35 Минималка в 2025 — планируют ли повышать выплаты с 1 марта

10 февраля 2025

11:16 Украинцы не смогут зайти в метро — кого не пустят в 2025 году

7 февраля 2025

16:01 Смелые и стильные — 5 коротких стрижек, которые покорят 2025 год

11 февраля 2025

09:40 Какие документы подтверждают право собственности на недвижимость

9 февраля 2025

12:08 Лучшие мобильные тарифы 2025 года — что выбрать украинцам 60+

12 февраля 2025

04:32 Рыба по-еврейски — так можно приготовить хек, треску или минтай

14 февраля 2025

08:45 Тариф на свет — сколько будет стоить 1 кВт-ч с 1 марта