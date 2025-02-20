Как выбрать семена огурцов, чтобы получить большой урожай — советы огородникам

Урожай огурцов из качественных семян. Колаж: Новини.LIVE

Огурец — один из самых популярных овощей в Украине, который выращивают как в открытом грунте, так и в теплицах, парниках или даже на балконах. На сегодня есть огромный выбор сортов и гибридов, отличающихся размером, цветом, способом опыления и даже назначением. Но как из всего этого многообразия выбрать тот посевной материал, который подарит желаемый урожай?

В нашей статье вы узнаете основные разновидности огурцов, их характеристики и ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе семян.

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В зависимости от размера плода огурцы разделяют на несколько категорий:

Пикули (до 5 см) — миниатюрные плоды, которые чаще всего используют для приготовления маринованных закусок, консервации и салатов. Они имеют плотную текстуру и минимальное количество семян. Корнишоны (до 10 см) — универсальные огурцы, которые можно употреблять свежими или использовать для засолки и маринования. Они имеют плотную мякоть без пустот. Среднеплодные огурцы (до 15 см) — отличный выбор для употребления в свежем виде. На начальной стадии созревания они похожи на корнишоны, поэтому их также можно использовать для консервации. Длинноплодные огурцы (до 30 см) — их еще называют "китайскими". Они имеют тонкую кожицу и нежную мякоть, поэтому лучше всего подходят для приготовления салатов.

По типу поверхности огурцы бывают бугорчатыми и гладкими. Первые дополнительно покрыты шипами разных размеров. Бугорчатые чаще всего используются для маринования и соления. А вот гладкие огурцы более пригодны для салатов.

Большой урожай огурцов Фото: shutterstock.com

Как правильно выбрать семена огурцов

Перед покупкой семян или рассады стоит обратить внимание на такие критерии:

1. Назначение

Определитесь, как вы хотите использовать огурцы — есть свежими, добавлять в салаты и закуски или делать консервацию, засолку, маринование.

2. Метод выращивания

Некоторые сорта предназначены для теплиц, другие хорошо растут в открытом грунте или даже в контейнерах на балконе.

3. Тип опыления

Огурцы бывают партенокарпические (самоопыляемые, не нуждаются в насекомых) и пчелоопыляемые (лучше растут в открытом грунте, где есть доступ к естественному опылению).

4. Срок созревания

раннеспелые (30-40 дней);

среднеспелые (45-55 дней);

позднеспелые (более 55 дней).

5. Урожайность и условия ухода

Некоторые сорта требуют интенсивного ухода, подкормки и регулярного полива, а другие — более неприхотливы. Поэтому, важно оценивать уровень сложности выращивания перед покупкой семян.

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