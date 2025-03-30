Для 13 валют в Украине изменятся правила — список и к чему готовиться

Люди возле обменника. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины (НБУ) прекращает расчет официального курса гривны по отношению к ряду иностранных валют. Новые правила вступят в силу с 31 марта и охватят 13 валют, среди которых российский и белорусский рубли.

О том, от каких валют планируют отказаться в Украине и что изменится для граждан, отмечается на сайте Национального банка Украины.

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НБУ принял важные изменения в определении официального курса гривны относительно иностранных валют. Уже с 31 марта расчет прекратится для российских и белорусских рублей, а также:

узбекских сумов;

иранских риалов;

иракских динаров;

ливийских динаров;

армянских драм;

доминиканских песо;

бразильских реалов;

пакистанских рупий;

марокканских дирхамов;

новых тайваньских долларов;

туркменских новых манатов.

Что еще изменится для украинцев

Кроме того, регулятор сообщил об изменении периодичности определения официального курса для еще 11 валют — вместо ежемесячного обновления он будет устанавливаться ежедневно. Это будет касаться:

таки;

бата;

донга;

сундука;

дирхама ОАЭ;

тунисского динара;

ливанского фунта;

саудовского рияла;

сербского динара;

алжирского динара;

малайзийского ринггита.

Всего, согласно новым правилам, официальный курс гривны будет рассчитываться для 41 иностранной валюты, а также для специальных прав заимствования (СПЗ).

Регулятор уточнил, что в перечень попадут валюты стран, которые обеспечили не менее 95% товарооборота Украины по итогам предыдущего года. Обновление списка будет происходить раз в три года в соответствии с актуальными статистическими данными.

Как пояснили в НБУ, пересмотр подходов связан с ростом уровня автоматизации расчетов, что уменьшило операционные риски и позволило эффективнее определять официальный курс гривны по отношению к большому количеству валют.

Ранее мы писали, что украинцы могут выгоднее продать отдельные виды долларовых банкнот, в частности те, что имеют звездочку рядом с серийным номером. В то же время наблюдается и другая тенденция — иностранную валюту нередко скупают по более низким ценам, чем установленные официальные или рыночные наличные курсы.

Также мы рассказывали, что с начала 2025 года в Украине зафиксирован ожидаемый рост инфляции, однако самый сложный этап уже позади. В дальнейшем прогнозируется стабилизация ситуации с постепенным замедлением темпов подорожания.