Для 13 валют в Украине изменятся правила — список и к чему готовиться

Изменения от НБУ — какие валюты не будут иметь официального курса
Национальный банк Украины (НБУ) прекращает расчет официального курса гривны по отношению к ряду иностранных валют. Новые правила вступят в силу с 31 марта и охватят 13 валют, среди которых российский и белорусский рубли.
О том, от каких валют планируют отказаться в Украине и что изменится для граждан, отмечается на сайте Национального банка Украины.
Для каких валют больше не будут рассчитывать курс
НБУ принял важные изменения в определении официального курса гривны относительно иностранных валют. Уже с 31 марта расчет прекратится для российских и белорусских рублей, а также:
- узбекских сумов;
- иранских риалов;
- иракских динаров;
- ливийских динаров;
- армянских драм;
- доминиканских песо;
- бразильских реалов;
- пакистанских рупий;
- марокканских дирхамов;
- новых тайваньских долларов;
- туркменских новых манатов.
Что еще изменится для украинцев
Кроме того, регулятор сообщил об изменении периодичности определения официального курса для еще 11 валют — вместо ежемесячного обновления он будет устанавливаться ежедневно. Это будет касаться:
- таки;
- бата;
- донга;
- сундука;
- дирхама ОАЭ;
- тунисского динара;
- ливанского фунта;
- саудовского рияла;
- сербского динара;
- алжирского динара;
- малайзийского ринггита.
Всего, согласно новым правилам, официальный курс гривны будет рассчитываться для 41 иностранной валюты, а также для специальных прав заимствования (СПЗ).
Регулятор уточнил, что в перечень попадут валюты стран, которые обеспечили не менее 95% товарооборота Украины по итогам предыдущего года. Обновление списка будет происходить раз в три года в соответствии с актуальными статистическими данными.
Как пояснили в НБУ, пересмотр подходов связан с ростом уровня автоматизации расчетов, что уменьшило операционные риски и позволило эффективнее определять официальный курс гривны по отношению к большому количеству валют.
Ранее мы писали, что украинцы могут выгоднее продать отдельные виды долларовых банкнот, в частности те, что имеют звездочку рядом с серийным номером. В то же время наблюдается и другая тенденция — иностранную валюту нередко скупают по более низким ценам, чем установленные официальные или рыночные наличные курсы.
Также мы рассказывали, что с начала 2025 года в Украине зафиксирован ожидаемый рост инфляции, однако самый сложный этап уже позади. В дальнейшем прогнозируется стабилизация ситуации с постепенным замедлением темпов подорожания.
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