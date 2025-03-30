Для 13 валют в Україні зміняться правила — список та до чого готуватись

Люди біля обмінника. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) припиняє розрахунок офіційного курсу гривні щодо низки іноземних валют. Нові правила набудуть чинності з 31 березня та охоплять 13 валют, серед яких російський і білоруський рублі.

Про те, від яких валют планують відмовитись в Україні та що зміниться для громадян, зазначається на сайті Національного банку України.

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НБУ ухвалив важливі зміни у визначенні офіційного курсу гривні щодо іноземних валют. Вже з 31 березня розрахунок припиниться для російських та білоруських рублів, а також:

узбецьких сум;

іранських ріалів;

іракських динарів;

лівійських динарів;

вірменських драм;

домініканських песо;

бразильських реалів;

пакистанських рупій;

марокканських дирхамів;

нових тайванських доларів;

туркменських нових манатів.

Що ще зміниться для українців

Крім того, регулятор повідомив про зміну періодичності визначення офіційного курсу для ще 11 валют — замість щомісячного оновлення він встановлюватиметься щодня. Це стосуватиметься:

таки;

бата;

донга;

скрині;

дирхама ОАЕ;

туніського динара;

ліванського фунта;

саудівського ріялу;

сербського динара;

алжирського динара;

малайзійського рінггіту.

Загалом, згідно з новими правилами, офіційний курс гривні розраховуватиметься для 41 іноземної валюти, а також для спеціальних прав запозичення (СПЗ).

Регулятор уточнив, що до переліку потраплять валюти країн, які забезпечили щонайменше 95% товарообігу України за підсумками попереднього року. Оновлення списку відбуватиметься раз на три роки відповідно до актуальних статистичних даних.

Як пояснили в НБУ, перегляд підходів пов'язаний зі зростанням рівня автоматизації розрахунків, що зменшило операційні ризики й дозволило ефективніше визначати офіційний курс гривні щодо великої кількості валют.

Раніше ми писали, що українці можуть вигідніше продати окремі види доларових банкнот, зокрема ті, що мають зірочку поряд із серійним номером. Водночас спостерігається й інша тенденція — іноземну валюту нерідко скуповують за нижчими цінами, ніж встановлені офіційні або ринкові готівкові курси.

Також ми розповідали, що з початку 2025 року в Україні зафіксовано очікуване зростання інфляції, проте найскладніший етап уже позаду. Надалі прогнозується стабілізація ситуації з поступовим уповільненням темпів подорожчання.