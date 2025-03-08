Зростання цін сповільниться — що буде з інфляцією у 2025 році

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні на початку 2025 року інфляція очікувано почала зростати, але найгірший період вже позаду, далі на громадян чекає плато й уповільнення зростання цін. Пришвидшення споживчої інфляції відбувалося передусім через тимчасові чинники.

Доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло в ефірі Ранок.LIVE пояснив, чого очікувати далі.

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"Дуже впливатиме курс гривні та стабільність ситуації в країні. І друге — очікування бізнесів. Тобто бізнеси будуть очікувати стабілізації, тоді вони будуть розгортати виробництво й аграрії будуть збільшувати посів", — сказав експерт.

За його словами, основна причина нинішньої ситуації не в монетарній політиці, а в зростанні витрат на бізнес.

Нацбанк підвищив облікову ставку — що зміниться для українців

Нещодавно правління Національного банку ухвалило рішення підняти облікову ставку до 15,5% річних, яке набуло чинності з 7 березня 2025 року. Це спрямовано на боротьбу з інфляцією та утримання її в межах 5%.

Облікова ставка визначає вартість кредитів і прибутковість депозитів. Підвищення означає, що кредити стануть дорожчими, адже банки змушені підіймати відсоткові ставки. Водночас збільшаться й відсотки за депозитами, що зробить заощадження вигіднішими. Ці зміни торкнуться лише нових кредитних та депозитних договорів.

Чого чекати від курсу долара

Попри переговори щодо миру, валютний ринок значних змін не зазнає. У держбюджеті передбачено курс 45 грн/дол., і гривня продовжить поступово знецінюватися. Водночас приплив іноземних інвестицій може сприяти зміцненню національної валюти.

Експерти зазначають, що навіть завершення війни не гарантує стабільності гривні без західної фінансової підтримки, розвитку бізнесу та відновлення економіки.

Раніше ми писали, що прожитковий мінімум — це важливий економічний показник, який визначає розмір соціальних виплат, таких як пенсії, аліменти та допомога по безробіттю, а також впливає на податкову систему.

Також ми розповідали, що мінімальна заробітна плата — це сума, яку роботодавець зобов'язаний виплачувати працівнику за виконану роботу, хай то за місяць або годину. Ця гарантія обов'язкова для всіх підприємств та фізичних осіб, які наймають працівників, незалежно від форми власності або системи оплати праці.