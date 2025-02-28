Завершення війни в Україні – що буде з курсом долара після мирних перемовин

Американські долари в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Як тільки президентом США став Дональд Трамп, активізувалася підготовка до перемовин про завершення російсько-української війни. Валютний ринок здатен реагувати на зовнішні чинники і геополітичні зрушення. Не виключено, що відбудеться обвал гривні або її зміцнення. Тож постає питання, чи може долар послабшати після мирних перемовин.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара в Україні після мирних перемовин.

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Експерт зауважив, що безпосередньо факт будь-яких перемовин чи навіть перемир'я не вплине на валютний ринок і курс американського долара. В державному бюджеті закладений рівень 45 грн/дол., його намагатимуться досягти до кінця 2025 року чи навіть перевищити. Гривня продовжить знецінюватися, можливо, повільнішими темпами, але цього не уникнути.

"Долар може впасти у ціні, якщо, наприклад, оголосять про появу великих іноземних інвестицій на відбудову України (американських, європейських чи арабських фінансових вкладень). На поточному етапі немає інформації про припинення вогню, а чинники перемовин на рівні Сполучені Штати Америки — Росія — Україна не впливають на курс", — уточнив Олексій Плотніков.

Американську валюту може чекати несподівана зворотна динаміка у 2025 році, якщо повномасштабна війна завершиться. Але цього буде недостатньо для зміцнення гривні, ще потрібно зберегти західну допомогу з фінансуванням дефіциту державного бюджету.

Для відчутного гальмування девальвації необхідно, аби в Україну зайшли приватні корпорації чи іноземні уряди для розвитку бізнесу, створення робочих місць, інвестування у відбудову міст тощо. Лише в такому випадку можна вести мову про зміцнення національної валюти.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, курс валют на готівковому ринку і в банках відрізняється. Комусь вигідніше купувати долари в обмінниках, а хтось звертається виключно у фінансові установи. Це залежить не тільки від курсових показників, але й безпеки обмінних операцій.

Також ми писали, що українці можуть відмовитися від обміну валюти, якщо скасують операцію протягом 15 хвилин. Ця послуга має назву "зворотній обмін валют" і передбачена Постановою правління НБУ №2. Тільки треба надати квитанцію та розрахунковий документ.