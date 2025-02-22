Ціни на продукти, інфляція і курс долара – як зміняться з 1 березня

Покупки на касі в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Темпи інфляції можуть сповільнитися за підсумками лютого 2025 року. Національний банк наприкінці січня навіть підвищив облікову ставку, аби вплинути на динаміку дорожчання товарів і послуг. Експерти прогнозують, що в березні зростання споживчих цін загальмується.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

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В січні інфляція перевищила очікуваний НБУ рівень. В регуляторі назвали причину такої ситуації: суттєве зростання адміністративно регульованих цін на товари, а також дорожчання ринкових послуг через збільшення виробничих витрат. Наприклад, на сплату податків, енергонезалежність і зарплати.

На думку керівника аналітичного департаменту Concorde Capital Олександра Паращія, "темп зростання цін на продовольчі товари в лютому має стати меншим, як і на товари імпорту (через укріплення гривні)". Скоріше за все, інфляція зафіксується на рівні 13,6%-13,8% у річному вимірі.

Плюс не варто забувати про перегляд тарифів мобільних операторів у грудні-січні. Всі компанії підняли вартість послуг, тому цей фактор не дозволить інфляції різко сповільнитися. Ще одна непередбачувана складова — паливний ринок. Наразі котирування нафти на світовому ринку не дають підстав вважати, що невдовзі вартість бензину в Україні впаде.

Як можна приборкати інфляцію

Одним із найбільш ефективних інструментів є облікова ставка. Наприкінці січня регулятор підвищив показник до 14,5% річних, аби збільшити дохідність за гривневими депозитами. Водночас аналітики інвестфондів вважають, що НБУ має обмежений інструментарій для приборкання інфляції.

"Найбільш дієвими можуть бути кроки, спрямовані на зменшення девальваційних очікувань щодо гривні. Окреме питання — чи варто Нацбанку в нинішніх умовах орієнтуватися у своїй політиці на середньострокову ціль по інфляції у 5%", — констатував Олександр Паращій.

І хоча збільшення облікової ставки на 1,5% мало дати позитивні результати, динаміка індексу ставок за депозитами фізичних осіб доводить протилежне. Згідно з даними на сайті Нацбанку, дохідність за короткостроковими вкладами трохи зменшилась:

депозити на 3 місяці — зниження з 13,27% до 12,9% річних;

депозити на 6 місяців — зростання з 13,21% до 13,31% річних;

депозити на 12 місяців — ставка залишилася на рівні 13,14% річних.

Очевидно, що банківські вклади не покривають інфляцію, адже військовий збір виріс на 3,5% (застосовується до доходів за депозитами) плюс з’явилися додаткові податки для фінансових установ.

Що буде з курсом долара

Лютий став хорошим періодом для купівлі американської валюти, оскільки гривня укріпилася. Офіційний курс долара впав із 42,28 грн/дол. у січні до 41,57 грн/дол. у лютому. Тож українці отримали шанс обміняти іноземні купюри дешевше, аби в перспективі заробити на різниці курсових показників.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"На горизонті декількох місяців курс долара явно закріпиться ближче до позначки 42,5 грн/дол., але в період до кінця цього місяця не можна виключати коливання курсу в діапазоні 40,5-42 грн/дол.", — зауважив директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

Іншими словами, прогнози аналітиків щодо фінансової ситуації в Україні на березень 2025 року не надто втішні. Національний банк очікує наближення річної інфляції до рівня 14,3%, з чим погодилися експерти.

Нагадаємо, через інфляцію значно подорожчали продукти харчування. Експерти вважають, що найближчим часом вартість деяких базових товарів знову зміниться. Овочі, хліб і крупи зростатимуть у ціні повільніше за м'ясо, молокопродукти та сири.

Також ми писали, що відбувається з курсом долара в Україні. Національний банк намагається стримувати девальвацію гривні, що призвело до незначного падіння показників. Лютий став хорошим періодом для обміну валюти.