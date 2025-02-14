Вигідний час для обміну валюти – що буде з курсом долара найближчим часом

Пункт обміну валют у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Курс американського долара продовжує планомірно падати в лютому 2025 року. Такого вектору ніхто не очікував наприкінці 2024-го, коли валюта динамічно дорожчала. Національний банк вирішив використати офіційний курс долара, аби стримати темпи інфляції. Це короткостроковий ефект — поточне зміцнення гривні не триватиме довго. Тож українці мають змогу купити валюту дешевше, поки вартість не піднялася.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чого очікувати від курсу долара найближчим часом.

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Що було з доларом у лютому

Починаючи з середини січня, американська валюта планомірно дешевшає. Після пікового значення 42,28 грн/дол. курс опустився до 41,47 грн/дол. менше ніж за місяць. Регулятор стримує девальвацію гривні з метою сповільнити інфляцію, яка в перший місяць року сягнула 12,9% в річному діапазоні.

Окрім перевищення прогнозів, інфляція також перетнула небезпечний номінальний рівень ставок за банківськими депозитами. Це означає, що реальна дохідність вкладників менша і не перекриває зростання споживчих цін.

Аби зберегти привабливість гривневих депозитних інструментів, Національний банк власними силами стримує девальвацію національної валюти. Плюс до зміцнення приклав руку бізнес, який виплатив податки за результатами звітного періоду, а також активізація експортерів і відносне зменшення попиту на валютному ринку.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Чого чекати від курсу найближчим часом

Аналітики сходяться на думці, що долар невдовзі виросте в ціні, тобто ефект від стримування інфляційного тиску короткостроковий. В лютому вартість американської валюти стабільно коливатиметься в межах 42 грн/дол. з різницею 10-15 коп. в обидві сторони.

Економічний експерт Данило Монін розповів в коментарі редакції Новини.LIVE, що НБУ перейшов на курсоутворення долара від кошика валют. Найближчим часом українці спостерігатимуть позитивну картину завдяки наближенню паритету між доларом і євро. Але згодом регулятор перейде на відновлення коридору початку 2025 року — близько 42,20 грн/дол.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков зауважив, що у найближчій перспективі не варто очікувати на зрушення. Валютний ринок залишається відносно стабільним, але слідкує за ситуацією в США та рішеннями президента Дональда Трампа щодо відносин з Європою.

Поки зберігається низький курс долара, українцям варто активізуватися з обміном. Завдяки діям Національного банку громадяни мають можливість зекономити на купівлі американської валюти. Звісно, протягом місяця вони не зможуть заробити на різниці показників, доведеться чекати щонайменше до кінця року, аби отримати прибуток від інвестицій.

Нагадаємо, НБУ знову почав отримувати від українців скарги на обмінники, які відмовляються приймати долари конкретних років випуску. В Нацбанку зауважили, що це незаконно, а порушення вимог здебільшого характерне для установ без відповідної ліцензії.

Також ми писали, що Європейський центральний банк зупинив випуск купюр 500 євро у 2019 році. Причиною виведення з обігу стало використання номіналу в шахрайських фінансових операціях. Проте українці досі можуть обміняти валюту на гривні без перешкод.