Курс долара в лютому здивує – чого очікувати найближчим часом

Долари в руках. Фото: Pexels

Долар в Україні має тенденцію регулярно дешевшати і дорожчати, залежно від ситуації на геополітичній арені. В лютому американська валюта змогла втримати низхідний тренд, розпочатий у другій половині січня 2025 року. Найближчим часом курс долара не вразить українців сильними коливаннями, оскільки немає причин для серйозних зрушень.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів редакції Новини.LIVE, чого очікувати від курсу наступного тижня.

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Що буде з курсом долара в лютому

Експерти сходяться на думці, що протягом лютого гривня буде зміцнюватися. Це входить у плани Національного банку, який регулює ситуацію на валютному ринку і стримує девальвацію валюти. Стратегія НБУ, спрямована на збалансування попиту і пропозиції, дозволить якийсь час бачити нижчі курсові показники.

"Регулятор поступово буде зміцнювати гривню, долар вже коштує менше 42 грн. Це не довготривала перспектива. В лютому ситуація, скоріше за все, залишиться на поточному рівні. Але пам'ятаємо, що річний курс у держбюджеті прописаний на рівні 45 грн", — зауважив Олексій Плотніков.

Експерт уточнив, що посиленню гривні також сприяють зміни в монетарній політиці, тобто підвищення облікової ставки. Але варто зважати на обсяги міжнародної допомоги, яка може скоротитися через рішення нового президента США Дональда Трампа.

Українці можуть скористатися ситуацією і придбати долари дешевше. Бо з часом курс знову виросте, незалежно від прагнення Національного банку стримати девальвацію. Тож вдасться трохи виграти на різниці показників, хоча в короткостроковій перспективі цей дохід буде незначний.

Новий підхід до курсоутворення

Раніше економічний експерт Данило Монін у коментарі редакції Новини.LIVE розповів, що НБУ почав використовувати інший підхід до розрахунку офіційного курсу гривні до долара. Після інавгурації Трампа центральний банк перейшов на курсоутворення від кошика валют. Тобто на показники впливає співвідношення у парі євро-долар.

"З приходом Трампа ми бачимо, що курс євро до долара зміцнився з 1,015 до 1,04-1,05. Через це НБУ зміцнив гривню нижче відмітки 42 грн/дол. Поки незрозуміло, чи дотримуватиметься НБУ такої ж керуючої політики в найближчому майбутньому", — констатував експерт.

На його думку, якщо європейська валюта стабілізується по відношенню до долара, то українці матимуть курс близько 42 грн/дол. протягом лютого. А послаблення євро призведе до посилення долара та його дорожчання в Україні.

Нагадаємо, з початку 2025 року українці придбали майже 1 мільярд доларів, що становить 39% валютних інтервенцій Національного банку. Попит на американську валюту зростає, зважаючи на покращення макроекономічних показників.

Також ми писали, що перспектива заміни основної іноземної валюти в Україні досить реальна. Національний банк повідомив про намір прив’язати гривню до євро замість долара, оскільки це співпадає з курсом нашої держави в ЄС.