Курс долара може здивувати в лютому – що буде з валютою і чи купувати готівку

Американські долари в руці. Фото: Unsplash

Протягом січня 2025 року офіційний курс гривні до долара до злітав, то падав. Ближче до середини місяця зафіксувався черговий рекорд — 42,28 грн/дол., а на готівковому ринку показники перетнули рівень 43 грн/дол. у купівлі та продажу. Постає питання, яку динаміку чекати в лютому і чи варто українцям міняти валюту найближчим часом.

Економічний експерт Данило Монін розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара в лютому 2025 року.

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Чого чекати від курсу долара

Наприкінці січня офіційний курс, розрахований Національним банком, опустився до рівня 41,82 грн/дол., чого ніхто не очікував у першій половині місяця. За словами експерта, така незвична динаміка пов’язана зі зміною політики регулятора щодо курсоутворення.

Після інавгурації Дональда Трампа 20 січня НБУ почав ухвалювати рішення про курсові показники з урахуванням поточного співвідношення пари євро-долар. Це призвело до зміцнення гривні: в обмінниках за майже три тижні американська валюта в продажу подешевшала на понад 1 грн. Такі коливання підтвердили перехід НБУ на курсоутворення від кошика валют.

Динаміка готівкового курсу долара в січні 2025 року. Фото: скриншот/Мінфін

"З приходом Трампа ми бачимо, що курс євро до долара зміцнився з 1,015 до 1,04-1,05. Через це НБУ зміцнив гривню нижче відмітки 42 грн/дол. Поки незрозуміло, чи дотримуватиметься НБУ такої ж керуючої політики в найближчому майбутньому. Припускаю, якщо євро до долара стабілізується на рівні 1,05, ми побачимо стабільний курс близько 42 грн/дол. у лютому", — констатував Данило Монін.

Виходить, у разі послаблення європейської валюти до американської можливе дорожчання долара в Україні. І навпаки — зміцнення призведе до призупинення девальвації гривні. Українцям не рекомендують бігти в обмінники для закупівлі іноземних купюр, оскільки найближчим часом показники курсу, з високою імовірністю, можуть впасти.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, банки та обмінні пункти можуть не приймати деякі купюри. За законом можна відмовитися від обміну значно пошкодженої готівки. Також здати не вийде фальшиві гроші.

Ми писали, що протягом наступних 5-10 років в Україні можуть відмовитися від прив’язки офіційного курсу гривні до долара. Американську валюту хочуть замінити європейською з огляду на потенційний вступ у ЄС.