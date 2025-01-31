Курс долара змінив напрямок – чого чекати найближчим часом

Долари в руках. Фото: Pexels

Валютний ринок в Україні дуже мінливий. Курс долара планомірно зростає, відколи Національний банк скасував фіксований режим. Станом на кінець січня 2025 року офіційний курс гривні до долара перебуває в діапазоні 42 грн. Виникає питання, що чекати в найближчій перспективі і чи потрібно купувати американську валюту.

Про це в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE розповів економічний експерт Данило Монін.

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Що буде з курсом долара найближчим часом

Ближче до середини січня вартість долара перебувала на піку, зафіксувавшись на рівні 42,28 грн/дол. Регулятор щодня зміщував показник вгору, тож українці не очікували суттєвих змін найближчим часом. Експерти навіть передбачали, що інавгурація Дональда Трампа 20 січня призведе до зміцнення американської валюти.

Проте з 16 числа Національний банк спіймав низхідний тренд, уникаючи девальвації гривні. Станом на 30 січня курс опустився до позначки 41,82 грн/дол. На готівковому ринку також зміни: долар подешевшав на понад 1 гривню всього за два з половиною тижні.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Виходячи зі зміцнення гривні наприкінці січня, після вступу Трампа на посаду президента США, стає зрозумілою політика НБУ з курсоутворення. Регулятор тепер приймає рішення з урахуванням поточного співвідношення у парі євро-долар. Те ослаблення гривні, яке ми спостерігали з початку грудня, вписується в логіку, що НБУ перейшов на курсоутворення від кошика валют", — констатував Данило Монін.

Іншими словами, якщо євро послаблюється до долара, то Національний банк повертається до девальвації гривні. Якщо ж європейська валюта міцнішає, то курс долара падає. Саме таку тенденцію українці будуть спостерігати найближчим часом.

Оскільки інших глобальних зрушень на валютному ринку не передбачається, то очевидно, що вартості долара нічого не загрожує. Експерт не рекомендує скуповувати американську валюту на хвилі поточного спаду, бо наступного тижня можливе невелике послаблення.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, за 20 днів січня 2025 року українці купили майже мільярд доларів, а це 39% від усіх інтервенцій Національного банку. Через великий попит населення та бізнесу доводиться активно проводити валютні інтервенції.

Також ми писали, що НБУ планує прив’язати гривню до євро замість долара. Це логічне рішення у зв’язку з курсом України на євроінтеграцію. Передбачається, що зміни введуть плавно, але до них чекати ще довго — орієнтовно 5-10 років.