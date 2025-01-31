Курс доллара изменил направление – чего ждать в ближайшее время

Доллары в руках. Фото: Pexels

Валютный рынок в Украине очень изменчив. Курс доллара планомерно растет с тех пор, как Национальный банк отменил фиксированный режим. По состоянию на конец января 2025 года официальный курс гривны к доллару находится в диапазоне 42 грн. Возникает вопрос, что ждать в ближайшей перспективе и нужно ли покупать американскую валюту.

Об этом в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE рассказал экономический эксперт Даниил Монин.

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Что будет с курсом доллара в ближайшее время

Ближе к середине января стоимость доллара находилась на пике, зафиксировавшись на уровне 42,28 грн/долл. Регулятор ежедневно смещал показатель вверх, поэтому украинцы не ожидали существенных изменений в ближайшее время. Эксперты даже предполагали, что инаугурация Дональда Трампа 20 января приведет к укреплению американской валюты.

Но с 16 числа Национальный банк поймал нисходящий тренд, избегая девальвации гривны. По состоянию на 30 января курс опустился до отметки 41,82 грн/долл. На наличном рынке тоже изменения: доллар подешевел более чем на 1 гривну всего за две с половиной недели.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Исходя из укрепления гривны в конце января, после вступления Трампа в должность президента США, становится понятной политика НБУ по курсообразованию. Регулятор теперь принимает решение с учетом текущего соотношения в паре евро-доллар. То ослабление гривны, которое мы наблюдали с начала декабря, вписывается в логику, что НБУ перешел на курсообразование от корзины валют", — констатировал Даниил Монин.

Иными словами, если евро ослабляется к доллару, то Национальный банк возвращается к девальвации гривны. Если же европейская валюта крепнет, то курс доллара падает. Именно такую тенденцию украинцы будут наблюдать в ближайшее время.

Поскольку других глобальных сдвигов на валютном рынке не предвидится, то очевидно, что стоимости доллара ничего не угрожает. Эксперт не рекомендует скупать американскую валюту на волне текущего спада, поскольку на следующей неделе возможно небольшое ослабление.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, за 20 дней января 2025 года украинцы купили почти миллиард долларов, а это 39% от всех интервенций Национального банка. Из-за большого спроса населения и бизнеса приходится активно проводить валютные интервенции.

Также мы писали, что НБУ планирует привязать гривну к евро вместо доллара. Это логичное решение в связи с курсом Украины на евроинтеграцию. Предполагается, что изменения введут плавно, но до них ждать еще долго — ориентировочно 5-10 лет.