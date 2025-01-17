Вартість долара в Україні – який курс у січні та що буде найближчим часом

Інформаційне табло з символами долара і євро. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Долар в Україні продовжує планомірно дорожчати. Поки громадяни обговорюють можливість прив’язки гривні до євро, американська валюта росте в ціні. Національний банк у січні 2025 року втримує курс у діапазоні 42-42,27 грн/дол. Але показники можуть змінитися з огляду на появу в США нового президента.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара найближчим часом.

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Чого чекати від курсу долара

У січні американська валюта подорожчала на 25 копійок (офіційний курс гривні до долара). Рекорд вартості зафіксувався на рівні 42,28 грн/дол., але щодня здатен змінитися у бік підвищення. Українцям не варто очікувати, що долар впаде у ціні, враховуючи закладений у Державний бюджет показник 45 грн/дол. Регулятор планомірно наближатиме курс до визначеного рівня.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Найближчим часом американська валюта не коштуватиме дорожче 42,50 грн/дол., спрогнозував Олексій Плотніков. Отже немає потреби здійснювати валютні операції з наміром вигідніше купити долари.

"Національний банк сказав, що поступово буде послаблювати гривню. Зараз вона на рівні 42 гривень з копійками. Немає підстав вважати, що національна валюта посипиться протягом наступного тижня, навіть зважаючи на інавгурацію Дональда Трампа 20 січня. Процес девальвації не відбувається миттєво, і регулятор повільними темпами рухатиме показники до вищих значень", — констатував експерт.

В обмінних пунктах вартість іноземної валюти ще наприкінці 2024 року перетнула психологічну позначку. Станом на середину січня фінансові установи продають долар у середньому за 42,67 грн, а купують — за 42,65 грн.

Що цікаво, 11 січня українці спостерігали перетин наступного бар’єру: обмінники встановили курс продажу 43,04 грн/дол. Це максимальне значення, воно протрималися на валютному ринку всього добу.

Коливання готівкового курсу долара. Фото: скриншот/Мінфін

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у січня може настати небезпечний період, коли американська валюта різко виросте в ціні. Йдеться про інавгурацію Дональда Трампа, заплановану на 20 січня 2025 року. Не виключено, що долар відреагує на подію подорожчанням.

Також ми писали, що банки та обмінники можуть не прийняти деякі долари. Фінустанови не купують фальшиві гроші, а також значно пошкоджену/зношену готівку. Її приймуть лише на інкасо, якщо клієнт погодиться оплатити послугу заміни валюти в іноземному банку-кореспонденті.