Стоимость доллара в Украине – какой курс в январе и что будет в ближайшее время

Информационное табло с символами доллара и евро. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Доллар в Украине продолжает планомерно дорожать. Пока граждане обсуждают возможность привязки гривны к евро, американская валюта растет в цене. Национальный банк в январе 2025 года удерживает курс в диапазоне 42-42,27 грн/долл. Но показатели могут измениться ввиду появления в США нового президента.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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В январе американская валюта подорожала на 25 копеек (официальный курс гривны к доллару). Рекорд стоимости зафиксировался на уровне 42,28 грн/долл., но ежедневно способен измениться в сторону повышения. Украинцам не стоит ожидать, что доллар упадет в цене, учитывая заложенный в Государственный бюджет показатель 45 грн/долл. Регулятор будет планомерно приближать курс к определенному уровню.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

В ближайшее время американская валюта не будет стоить дороже 42,50 грн/долл., спрогнозировал Алексей Плотников. Следовательно нет необходимости совершать валютные операции с намерением выгоднее купить доллары.

"Национальный банк сказал, что постепенно будет ослаблять гривну. Сейчас она на уровне 42 гривен с копейками. Нет оснований полагать, что национальная валюта посыплется в течение следующей недели, даже учитывая инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Процесс девальвации не происходит мгновенно, и регулятор медленными темпами будет двигать показатели к более высоким значениям", — констатировал эксперт.

В обменных пунктах стоимость иностранной валюты еще в конце 2024 года пересекла психологическую отметку. По состоянию на середину января финансовые учреждения продают доллар в среднем за 42,67 грн, а покупают — за 42,65 грн.

Что интересно, 11 января украинцы наблюдали пересечение следующего барьера: обменники установили курс продажи 43,04 грн/долл. Это максимальное значение, оно продержались на валютном рынке всего сутки.

Колебания наличного курса доллара. Фото: скриншот/Минфин

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в январе может наступить опасный период, когда американская валюта резко вырастет в цене. Речь идет об инаугурации Дональда Трампа, запланированной на 20 января 2025 года. Не исключено, что доллар отреагирует на событие подорожанием.

Также мы писали, что банки и обменники могут не принять некоторые доллары. Финучреждения не покупают фальшивые деньги, а также значительно поврежденную/изношенную наличку. Ее примут только на инкассо, если клиент согласится оплатить услугу замены валюты в иностранном банке-корреспонденте.