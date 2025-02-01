Курс доллара может удивить в феврале – что будет с валютой и покупать ли наличку

Американские доллары в руке. Фото: Unsplash

В течение января 2025 года официальный курс гривны к доллару то взлетал, то падал. Ближе к середине месяца зафиксировался очередной рекорд — 42,28 грн/долл., а на наличном рынке показатели пересекли уровень 43 грн/долл. в покупке и продаже. Возникает вопрос, какую динамику ждать в феврале и стоит ли украинцам менять валюту в ближайшее время.

Экономический эксперт Даниил Монин рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара в феврале 2025 года.

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Чего ждать от курса доллара

В конце января официальный курс, рассчитанный Национальным банком, опустился до уровня 41,82 грн/долл., чего никто не ожидал в первой половине месяца. По словам эксперта, такая необычная динамика связана с изменением политики регулятора в отношении курсообразования.

После инаугурации Дональда Трампа 20 января НБУ начал принимать решения о курсовых показателях с учетом текущего соотношения пары евро-доллар. Это привело к укреплению гривны: в обменниках за почти три недели американская валюта в продаже подешевела более чем на 1 грн. Такие колебания подтвердили переход НБУ на курсообразование от корзины валют.

Динамика наличного курса доллара в январе 2025 года. Фото: скриншот/Минфин

"С приходом Трампа мы видим, что курс евро к доллару укрепился с 1,015 до 1,04-1,05. Из-за этого НБУ укрепил гривну ниже отметки 42 грн/долл. Пока непонятно, будет ли НБУ придерживаться такой же управляющей политики в ближайшем будущем. Предполагаю, если евро к доллару стабилизируется на уровне 1,05, мы увидим стабильный курс около 42 грн/долл. в феврале", — констатировал Даниил Монин.

Получается, в случае ослабления европейской валюты к американской возможно удорожание доллара в Украине. И наоборот — укрепление приведет к приостановке девальвации гривны. Украинцам не рекомендуют бежать в обменники для закупки иностранных купюр, поскольку в ближайшее время показатели курса, с высокой вероятностью, могут упасть.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, банки и обменные пункты могут не принимать некоторые купюры. По закону можно отказаться от обмена значительно поврежденной наличности. Также сдать не получится фальшивые деньги.

Мы писали, что в течение следующих 5-10 лет в Украине могут отказаться от привязки официального курса гривны к доллару. Американскую валюту хотят заменить европейской ввиду потенциального вступления в ЕС.