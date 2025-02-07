Курс доллара в феврале удивит – чего ожидать в ближайшее время

Доллары в руках. Фото: Pexels

Доллар в Украине имеет тенденцию регулярно дешеветь и дорожать, в зависимости от ситуации на геополитической арене. В феврале американская валюта смогла удержать нисходящий тренд, начатый во второй половине января 2025 года. В ближайшее время курс доллара не поразит украинцев сильными колебаниями, поскольку нет причин для серьезных сдвигов.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал редакции Новини.LIVE, чего ожидать от курса на следующей неделе.

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Что будет с курсом доллара в феврале

Эксперты сходятся во мнении, что в течение февраля гривна будет укрепляться. Это входит в планы Национального банка, который регулирует ситуацию на валютном рынке и сдерживает девальвацию валюты. Стратегия НБУ, направленная на сбалансирование спроса и предложения, позволит какое-то время видеть более низкие курсовые показатели.

"Регулятор постепенно будет укреплять гривну, доллар уже стоит меньше 42 грн. Это не долговременная перспектива. В феврале ситуация, скорее всего, останется на текущем уровне. Но помним, что годовой курс в госбюджете прописан на уровне 45 грн", — отметил Алексей Плотников.

Эксперт уточнил, что усилению гривны также способствуют изменения в монетарной политике, то есть повышение учетной ставки. Но стоит учитывать объемы международной помощи, которая может сократиться из-за решений нового президента США Дональда Трампа.

Украинцы могут воспользоваться ситуацией и приобрести доллары дешевле. Потому что со временем курс снова вырастет, независимо от стремления Национального банка сдержать девальвацию. Поэтому удастся немного выиграть на разнице показателей, хотя в краткосрочной перспективе этот доход будет незначительным.

Новый подход к курсообразованию

Ранее экономический эксперт Даниил Монин в комментарии редакции Новини.LIVE рассказал, что НБУ начал использовать другой подход к расчету официального курса гривны к доллару. После инаугурации Трампа центральный банк перешел на курсообразование от корзины валют. То есть на показатели влияет соотношение в паре евро-доллар.

"С приходом Трампа мы видим, что курс евро к доллару укрепился с 1,015 до 1,04-1,05. Из-за этого НБУ укрепил гривну ниже отметки 42 грн/долл. Пока непонятно, будет ли НБУ придерживаться такой же управляющей политики в ближайшем будущем", — констатировал эксперт.

По его мнению, если европейская валюта стабилизируется по отношению к доллару, то украинцы будут иметь курс около 42 грн/долл. в течение февраля. А ослабление евро приведет к усилению доллара и его удорожанию в Украине.

Напомним, с начала 2025 года украинцы приобрели почти 1 миллиард долларов, что составляет 39% валютных интервенций Национального банка. Спрос на американскую валюту растет, учитывая улучшение макроэкономических показателей.

Также мы писали, что перспектива замены основной иностранной валюты в Украине достаточно реальна. Национальный банк сообщил о намерении привязать гривну к евро вместо доллара, поскольку это совпадает с курсом нашего государства в ЕС.