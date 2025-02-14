Выгодное время для обмена валюты – что будет с курсом доллара в ближайшее время

Пункт обмена валют в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Курс американского доллара продолжает планомерно падать в феврале 2025 года. Такого вектора никто не ожидал в конце 2024-го, когда валюта динамично дорожала. Национальный банк решил использовать официальный курс доллара, чтобы сдержать темпы инфляции. Это краткосрочный эффект — текущее укрепление гривны не продлится долго. Поэтому украинцы могут купить валюту дешевле, пока стоимость не поднялась.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, чего ожидать от курса доллара в ближайшее время.

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Что было с долларом в феврале

Начиная с середины января, американская валюта планомерно дешевеет. После пикового значения 42,28 грн/долл. курс опустился до 41,47 грн/долл. меньше чем за месяц. Регулятор сдерживает девальвацию гривны с целью замедлить инфляцию, которая в первый месяц года достигла 12,9% в годовом диапазоне.

Кроме превышения прогнозов, инфляция также пересекла опасный номинальный уровень ставок по банковским депозитам. Это означает, что реальная доходность вкладчиков меньше и не перекрывает рост потребительских цен.

Дабы сохранить привлекательность гривневых депозитных инструментов, Национальный банк собственными силами сдерживает девальвацию национальной валюты. Плюс к укреплению приложил руку бизнес, который выплатил налоги по результатам отчетного периода, а также активизация экспортеров и относительное уменьшение спроса на валютном рынке.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Чего ждать от курса в ближайшее время

Аналитики сходятся во мнении, что доллар вскоре вырастет в цене, то есть эффект от сдерживания инфляционного давления краткосрочный. В феврале стоимость американской валюты стабильно будет колебаться в пределах 42 грн/долл. с разницей 10-15 коп. в обе стороны.

Экономический эксперт Даниил Монин рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, что НБУ перешел на курсообразование доллара от корзины валют. В ближайшее время украинцы будут наблюдать положительную картину благодаря приближению паритета между долларом и евро. Но впоследствии регулятор перейдет на восстановление коридора начала 2025 года — около 42,20 грн/долл.

Доктор экономических наук Алексей Плотников отметил, что в ближайшей перспективе не стоит ожидать сдвигов. Валютный рынок остается относительно стабильным, но следит за ситуацией в США и решениями президента Дональда Трампа относительно отношений с Европой.

Пока сохраняется низкий курс доллара, украинцам стоит активизироваться с обменом. Благодаря действиям Национального банка граждане имеют возможность сэкономить на покупке американской валюты. Конечно, в течение месяца они не смогут заработать на разнице показателей, придется ждать как минимум до конца года, чтобы получить прибыль от инвестиций.

Напомним, НБУ снова начал получать от украинцев жалобы на обменники, которые отказываются принимать доллары конкретных годов выпуска. В Нацбанке отметили, что это незаконно, а нарушение требований в основном характерно для учреждений без соответствующей лицензии.

Также мы писали, что Европейский центральный банк остановил выпуск купюр 500 евро в 2019 году. Причиной вывода из обращения стало использование номинала в мошеннических финансовых операциях. Однако украинцы до сих пор могут обменять валюту на гривны без препятствий.