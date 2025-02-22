Цены на продукты, инфляция и курс доллара – как изменятся с 1 марта

Покупки на кассе в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Темпы инфляции могут замедлиться по итогам февраля 2025 года. Национальный банк в конце января даже повысил учетную ставку, дабы повлиять на динамику удорожания товаров и услуг. Эксперты прогнозируют, что в марте рост потребительских цен затормозится.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

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В январе инфляция превысила ожидаемый НБУ уровень. В регуляторе назвали причину такой ситуации: существенный рост административно регулируемых цен на товары, а также удорожание рыночных услуг из-за увеличения производственных затрат. Например, на уплату налогов, энергонезависимость и зарплаты.

По мнению руководителя аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращия, "темп роста цен на продовольственные товары в феврале должен стать меньше, как и на товары импорта (из-за укрепления гривны)". Скорее всего, инфляция зафиксируется на уровне 13,6%-13,8% в годовом измерении.

Плюс не стоит забывать о пересмотре тарифов мобильных операторов в декабре-январе. Все компании подняли стоимость услуг, поэтому этот фактор не позволит инфляции резко замедлиться. Еще одна непредсказуемая составляющая — топливный рынок. Сейчас котировки нефти на мировом рынке не дают оснований считать, что вскоре стоимость бензина в Украине упадет.

Как можно обуздать инфляцию

Одним из наиболее эффективных инструментов является учетная ставка. В конце января регулятор повысил показатель до 14,5% годовых, чтобы увеличить доходность по гривневым депозитам. Однако аналитики инвестфондов считают, что НБУ имеет ограниченный инструментарий для обуздания инфляции.

"Наиболее действенными могут быть шаги, направленные на уменьшение девальвационных ожиданий относительно гривны. Отдельный вопрос — стоит ли Нацбанку в нынешних условиях ориентироваться в своей политике на среднесрочную цель по инфляции в 5%", — констатировал Александр Паращий.

И хотя увеличение учетной ставки на 1,5% должно было дать положительные результаты, динамика индекса ставок по депозитам физических лиц доказывает обратное. Согласно данным на сайте Нацбанка, доходность по краткосрочным вкладам немного уменьшилась:

депозиты на 3 месяца — снижение с 13,27% до 12,9% годовых;

депозиты на 6 месяцев — рост с 13,21% до 13,31% годовых;

депозиты на 12 месяцев — ставка осталась на уровне 13,14% годовых.

Очевидно, что банковские вклады не покрывают инфляцию, ведь военный сбор вырос на 3,5% (применяется к доходам по депозитам) плюс появились дополнительные налоги для финансовых учреждений.

Что будет с курсом доллара

Февраль стал хорошим периодом для покупки американской валюты, поскольку гривна укрепилась. Официальный курс доллара упал с 42,28 грн/долл. в январе до 41,57 грн/долл. в феврале. Поэтому украинцы получили шанс обменять иностранные купюры дешевле, чтобы в перспективе заработать на разнице курсовых показателей.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"На горизонте нескольких месяцев курс доллара явно закрепится ближе к отметке 42,5 грн/долл., но в период до конца этого месяца нельзя исключать колебания курса в диапазоне 40,5-42 грн/долл.", — отметил директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Иными словами, прогнозы аналитиков относительно финансовой ситуации в Украине на март 2025 года не слишком утешительны. Национальный банк ожидает приближения годовой инфляции до уровня 14,3%, с чем согласились эксперты.

Напомним, из-за инфляции значительно подорожали продукты питания. Эксперты считают, что в ближайшее время стоимость некоторых базовых товаров снова изменится. Овощи, хлеб и крупы будут расти в цене медленнее, чем мясо, молокопродукты и сыры.

Также мы писали, что происходит с курсом доллара в Украине. Национальный банк пытается сдерживать девальвацию гривны, что привело к незначительному падению показателей. Февраль стал хорошим периодом для обмена валюты.