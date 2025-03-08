Рост цен замедлится — что будет с инфляцией в 2025 году

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в начале 2025 года инфляция ожидаемо начала расти, но худший период уже позади, дальше граждан ждет плато и замедление роста цен. Ускорение потребительской инфляции происходило прежде всего из-за временных факторов.

Доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило в эфире Ранок.LIVE объяснил, чего ожидать дальше.

Читайте также:

"Очень будет влиять курс гривны и стабильность ситуации в стране. И второе — ожидания бизнесов. То есть бизнесы будут ожидать стабилизации, тогда они будут разворачивать производство и аграрии будут увеличивать посев", — сказал эксперт.

По его словам, основная причина нынешней ситуации не в монетарной политике, а в росте расходов на бизнес.

Нацбанк повысил учетную ставку — что изменится для украинцев

Недавно правление Национального банка приняло решение поднять учетную ставку до 15,5% годовых, которое вступило в силу с 7 марта 2025 года. Это направлено на борьбу с инфляцией и удержание ее в пределах 5%.

Учетная ставка определяет стоимость кредитов и доходность депозитов. Повышение означает, что кредиты станут дороже, ведь банки вынуждены поднимать процентные ставки. В то же время увеличатся и проценты по депозитам, что сделает сбережения более выгодными. Эти изменения коснутся только новых кредитных и депозитных договоров.

Чего ждать от курса доллара

Несмотря на переговоры о мире, валютный рынок значительных изменений не претерпит. В госбюджете предусмотрен курс 45 грн/долл., и гривна продолжит постепенно обесцениваться. В то же время приток иностранных инвестиций может способствовать укреплению национальной валюты.

Эксперты отмечают, что даже завершение войны не гарантирует стабильности гривны без западной финансовой поддержки, развития бизнеса и восстановления экономики.

Ранее мы писали, что прожиточный минимум — это важный экономический показатель, который определяет размер социальных выплат, таких как пенсии, алименты и пособие по безработице, а также влияет на налоговую систему.

Также мы рассказывали, что минимальная заработная плата — это сумма, которую работодатель обязан выплачивать работнику за выполненную работу, пусть даже за месяц или час. Эта гарантия обязательна для всех предприятий и физических лиц, нанимающих работников, независимо от формы собственности или системы оплаты труда.