НБУ підняв облікову ставку — що буде з кредитами і депозитами українців

Будівля Національного банку. Фото: НБУ/Flickr

Правління Національного банку вкотре ухвалило рішення підвищити облікову ставку. Це має допомогти приборкати інфляцію і повернути її траєкторію до цілі 5%. Облікова ставка на рівні 15,5% почне діяти з 7 березня 2025 року.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Що зміниться для українців

Облікова ставка є інструментом монетарної політики, який використовують для підтримання привабливості гривневих заощаджень і стримування інфляційних темпів. У 2025 році зростання споживчих цін перевищило прогнози регулятора. До цього призвели, серед усього, надмірні витрати підприємств на енергоресурси/зарплати.

"НБУ ухвалив рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних та скоригувати параметри операційного дизайну процентної політики. Ці рішення спрямовуються на збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%", — йдеться в повідомленні.

Постає логічне запитання: який реальний вплив на фінанси українців матиме збільшення облікової ставки? Цей показник впливає на дохідність гривневих депозитів і відсоткову ставку за банківськими кредитами. Відповідно позики подорожчають, оскільки банки будуть змушені встановлювати вищі проценти для клієнтів.

З іншого боку, так само піднімуться ставки за депозитними вкладами. Отже українці отримають більше коштів по завершенню договору. Звісно, це стосується нових кредитів і депозитів, взятих/відкритих у банківській установі після набуття чинності облікової ставки на рівні 15,5% річних.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, темпи інфляції не пощадили ціни в Україні. Найбільше подорожчали мобільні тарифи (+15,6%), а також продукти харчування. Овочі тільки в січні виросли в ціні на 5,5%, що пояснюється зимовим сезоном.

Також ми писали, скільки грошей підробляють в Україні. За даними НБУ, на 1 млн справжніх гривневих купюр припадає орієнтовно 5,1 фальшивих. Найчастіше аферисти підробляють номінал 500 грн (78% від загальної кількості вилучених фальшивок).