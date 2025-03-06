НБУ поднял учетную ставку — что будет с кредитами и депозитами украинцев

Здание Национального банка. Фото: НБУ/Flickr

Правление Национального банка в очередной раз приняло решение повысить учетную ставку. Это должно помочь обуздать инфляцию и вернуть ее траекторию к цели 5%. Учетная ставка на уровне 15,5% начнет действовать с 7 марта 2025 года.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

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Что изменится для украинцев

Учетная ставка является инструментом монетарной политики, который используется для поддержания привлекательности гривневых сбережений и сдерживания инфляционных темпов. В 2025 году рост потребительских цен превысил прогнозы регулятора. К этому привели среди всего чрезмерные расходы предприятий на энергоресурсы/зарплаты.

"НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% годовых и скорректировать параметры операционного дизайна процентной политики. Эти решения направляются на сохранение устойчивости валютного рынка и контролируемости инфляционных ожиданий, что позволит вернуть инфляцию на траекторию устойчивого замедления до 5%", — говорится в сообщении.

Возникает логичный вопрос: какое реальное влияние на финансы украинцев будет иметь увеличение учетной ставки? Этот показатель влияет на доходность гривневых депозитов и процентную ставку по банковским кредитам. Соответственно ссуды подорожают, поскольку банки будут вынуждены устанавливать более высокие проценты для клиентов.

Кроме того, так же поднимутся ставки по депозитным вкладам. Поэтому украинцы получат больше денег по завершению договора. Конечно, это касается новых кредитов и депозитов, взятых/открытых в банковском учреждении после вступления в силу учетной ставки на уровне 15,5% годовых.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, темпы инфляции не пощадили цены в Украине. Больше всего подорожали мобильные тарифы (+15,6%), а также продукты питания. Овощи только в январе выросли в цене на 5,5%, что объясняется зимним сезоном.

Также мы писали, сколько денег подделывают в Украине. По данным НБУ, на 1 млн настоящих гривневых купюр приходится ориентировочно 5,1 фальшивых. Чаще всего аферисты подделывают номинал 500 грн (78% от общего количества изъятых фальшивок).