Що посадити поряд з часником на грядці для великого врожаю — секрет городників

Чоловік тримає врожай часнику. Фото: istockphoto.com

Часник — одна з найулюбленіших культур українців. Без цієї ароматної приправи не обходяться багато страв — від супів до салатів та закусок. Пряність використовують для консервації та навіть у народній медицині. Тому дачники та городники щороку висаджують часник на своїх грядках, але не завжди отримують очікуваний урожай. Щоб рослини були міцними та здоровими, а головки великими, важливо правильно підібрати сусідів для цієї культури.

Яку рослину найкраще посадити поруч із часником, щоб отримати великий врожай, розкриваємо секрет досвідчених городників у нашому матеріалі.

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Ідеальний сусід для часнику на грядці, який створює сприятливі умови — морква. Ці городні культури фактично перебувають у симбіозі, тобто допомагають один одному правильно розвиватися та рости здоровими.

Врожай моркви на городі. Фото: shutterstock.com

Як морква може покращити врожай часнику:

довше зберігає зелене бадилля;

сприяє активному та здоровому росту (речовини, які виділяє морква, сприяють здоровому росту часнику);

сприяє формуванню великих головок;

покращує лежкість;

захищає від шкідників та хвороб;

розпушує нижні шари ґрунту, забезпечуючи кращу аерацію.

Як часник позитивно впливає на врожай моркви:

відлякує небезпечних шкідників, таких як морквяна муха, попелиця та листоблошки;

розпушує верхній шар ґрунту.

Тож, таке сусідство на городі — простий, екологічний спосіб покращити врожайність без зайвих хімікатів. Якщо ви хочете отримати здорові та смачні овочі, посадіть моркву та часник разом.

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