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Посадите это рядом с чесноком и головки вырастут размером с кулак

21 февраля 2025 07:32
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Что посадить рядом с чесноком на грядке для большого урожая — секрет огородников
Мужчина держит урожай чеснока. Фото: istockphoto.com
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Чеснок — одна из самых любимых культур украинцев. Без этой ароматной приправы не обходятся многие блюда — от супов до салатов и закусок. Пряность используют для консервации и даже в народной медицине. Поэтому дачники и огородники ежегодно высаживают чеснок на своих грядках, но не всегда получают ожидаемый урожай. Чтобы растения были крепкими и здоровыми, а головки крупными, важно правильно подобрать соседей для этой культуры.

Какое растение лучше всего посадить рядом с чесноком, чтобы получить большой урожай, раскрываем секрет опытных огородников в нашем материале.

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Лучший сосед для чеснока — что посадить

Идеальный сосед для чеснока на грядке, который создает благоприятные условия — морковь. Эти огородные культуры фактически находятся в симбиозе, то есть помогают друг другу правильно развиваться и расти здоровыми.

 

Лучший сосед для чеснока — что посадить
Урожай моркови на огороде. Фото: shutterstock.com

Как морковь может улучшить урожай чеснока:

  • дольше сохраняет зеленую ботву;
  • способствует активному и здоровому росту (вещества, которые выделяет морковь, способствуют здоровому росту чеснока);
  • способствует формированию крупных головок;
  • улучшает лежкость;
  • защищает от вредителей и болезней;
  • разрыхляет нижние слои почвы, обеспечивая лучшую аэрацию.

Как чеснок положительно влияет на урожай моркови:

  • отпугивает опасных вредителей, таких как морковная муха, тля и листоблошки;
  • разрыхляет верхний слой почвы.

Поэтому, такое соседство на огороде — простой, экологический способ улучшить урожайность без лишних химикатов. Если вы хотите получить здоровые и вкусные овощи, посадите морковь и чеснок вместе.

Ранее мы рассказывали, какие сидераты посеять весной под помидоры для бешеного урожая.

Напомним, мы писали, какой сорт моркови самый сладкий и даст большой урожай.

Также мы делились, что следует посадить возле лука на огороде.

урожай советы морковь огород чеснок

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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