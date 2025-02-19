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Який сорт моркви найкращий — поради для великого врожаю

19 лютого 2025 16:54
Христина Кучугурна - Редактор
Який сорт моркви посадити на городі для великого врожаю — корисні поради дачникам
Людина, яка тримає зібраний врожай моркви на городі. Фото: Pinterest
Христина Кучугурна - Редактор

Перш, ніж садити моркву на своєму городі, необхідно обрати найкращий сорт, який не постраждає від хвороб зі шкідниками і дасть великий врожай. Досвідчені дачники розповіли, які сорти помаранчевого овоча варто посадити на своєму городі для рясного врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Найкращі сорти моркви для посадки на городі

Сорт "Дитяча солодка"

Морква такого сорту відрізняється від інших середньою врожайністю і має у своєму складі велику кількість цукру. Коренеплоди цього сорту виростають завдовжки до 20 сантиметрів і мають стандартний помаранчевий відтінок.

Якщо говорити про серцевину плодів, то зазвичай морква цього сорту всередині м’яка і ніжна. Завдяки цьому таку моркву можна вживати у сирому вигляді. Ці переваги точно варті того, щоб звернути на цей сорт увагу.

Морковь
Сорт моркви "Дитяча солодка". Фото: Pinterest

Сорт "Маестро F1"

Це ранній сорт, який прекрасно росте в різних кліматичних умовах, тому йому не потрібен особливий регіон для вирощування. Плоди цього раннього сорту нагадують форму циліндра і майже не страждають від якихось захворювань.

Все це гарантує той факт, що ви зможете виростити гарний врожай з цього сорту моркви. Тому і варто посадити цю моркву на городі.

Морковь
Морква сорту "Маестро F1". Фото: Allegro

Сорт "Імператор"

Морква такого пізнього сорту виростає дуже смачною і вміє довго зберігатися у свіжому вигляді. Якщо ви будете зберігати цю моркву в правильних умовах, вона зможе пролежати до дев’яти місяців. Що стосується серцевини, то всередині ця морква дуже ароматна і ніжна.

А ще коренеплоди цього сорту не тріскаються і не гниють навіть, якщо рівень вологи високий. Тому цей сорт також вважається ідеальним для посадки на городі.

Морковь
Плоди моркви сорту "Імператор". Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини варто посадити біля моркви на городі. 

Раніше ми розповідали про те, коли і як правильно сіяти моркву навесні 2025 року. 

Також ми повідомляли про те, що краще не садити біля моркви на городі.

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