Який сорт моркви посадити на городі для великого врожаю — корисні поради дачникам

Який сорт моркви найкращий — поради для великого врожаю
Перш, ніж садити моркву на своєму городі, необхідно обрати найкращий сорт, який не постраждає від хвороб зі шкідниками і дасть великий врожай. Досвідчені дачники розповіли, які сорти помаранчевого овоча варто посадити на своєму городі для рясного врожаю.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Найкращі сорти моркви для посадки на городі
Сорт "Дитяча солодка"
Морква такого сорту відрізняється від інших середньою врожайністю і має у своєму складі велику кількість цукру. Коренеплоди цього сорту виростають завдовжки до 20 сантиметрів і мають стандартний помаранчевий відтінок.
Якщо говорити про серцевину плодів, то зазвичай морква цього сорту всередині м’яка і ніжна. Завдяки цьому таку моркву можна вживати у сирому вигляді. Ці переваги точно варті того, щоб звернути на цей сорт увагу.
Сорт "Маестро F1"
Це ранній сорт, який прекрасно росте в різних кліматичних умовах, тому йому не потрібен особливий регіон для вирощування. Плоди цього раннього сорту нагадують форму циліндра і майже не страждають від якихось захворювань.
Все це гарантує той факт, що ви зможете виростити гарний врожай з цього сорту моркви. Тому і варто посадити цю моркву на городі.
Сорт "Імператор"
Морква такого пізнього сорту виростає дуже смачною і вміє довго зберігатися у свіжому вигляді. Якщо ви будете зберігати цю моркву в правильних умовах, вона зможе пролежати до дев’яти місяців. Що стосується серцевини, то всередині ця морква дуже ароматна і ніжна.
А ще коренеплоди цього сорту не тріскаються і не гниють навіть, якщо рівень вологи високий. Тому цей сорт також вважається ідеальним для посадки на городі.
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