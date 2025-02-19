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Какой сорт моркови самый лучший — советы для большого урожая

19 февраля 2025 16:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Какой сорт моркови посадить на огороде для большого урожая — полезные советы дачникам
Человек, который держит собранный урожай моркови на огороде. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Прежде, чем сажать морковь на своем огороде, необходимо выбрать самый лучший сорт, который не пострадает от болезней с вредителями и даст большой урожай. Опытные дачники рассказали, какие сорта оранжевого овоща стоит посадить на своем огороде для обильного урожая.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Сорт "Детская сладкая"

Морковь такого сорта отличается от других средней урожайностью и имеет в своем составе большое количество сахара. Корнеплоды этого сорта вырастают длиной до 20 сантиметров и имеют стандартный оранжевый оттенок.

Если говорить о сердцевине плодов, то обычно морковь этого сорта внутри мягкая и нежная. Благодаря этому такую морковь можно употреблять в сыром виде. Эти преимущества точно стоят того, чтобы обратить на этот сорт внимание.

Морковь
Сорт моркови "Детская сладкая". Фото: Pinterest

Сорт "Маэстро F1"

Это ранний сорт, который прекрасно растет в разных климатических условиях, поэтому ему не нужен особый регион для выращивания. Плоды этого раннего сорта напоминают форму цилиндра и почти не страдают от каких-то заболеваний.

Все это гарантирует тот факт, что вы сможете вырастить хороший урожай из этого сорта моркови. Поэтому и стоит посадить эту морковь на огороде.

Морковь
Морковь сорта "Маэстро F1". Фото: Allegro

Сорт "Император"

Морковь такого позднего сорта вырастает очень вкусной и умеет долго храниться в свежем виде. Если вы будете хранить эту морковь в правильных условиях, она сможет пролежать до девяти месяцев. Что касается сердцевины, то внутри эта морковь очень ароматная и нежная.

А еще корнеплоды этого сорта не трескаются и не гниют даже, если уровень влаги высокий. Поэтому этот сорт также считается идеальным для посадки на огороде.

Морковь
Плоды моркови сорта "Император". Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие растения стоит посадить возле моркови на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, когда и как правильно сеять морковь весной 2025 года.

Также мы сообщали о том, что лучше не сажать возле моркови на огороде.

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